Samsung, questo è la smart TV da 43” da comprare subito: sconto sorprendente

Oramai trovare uno smart TV a un prezzo accessibile è molto semplice. Di modelli disponibili sul mercato ce ne sono tantissimi, soprattutto per le dimensioni più piccole, quelle che vanno tra i 32 e i 43 pollici. Un’offerta così ampia, però, complica solamente la scelta finale. Quale è il modello migliore? Quali sono le caratteristiche di cui dobbiamo tener conto? Uno dei trucchi è aspettare il momento giusto, cioè quando un modello che teniamo nella nostra lista dei desideri è in offerta. E oggi è arrivato quel momento. Su Amazon, infatti, troviamo in offerta uno degli smart TV più desiderati degli ultimi mesi. Ci riferiamo al Samsung Crystal da 43" pollici Serie AU8000. Il televisore smart è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 33% e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo smart TV Samsung Crystal da 43" ha tutte le caratteristiche che si cercano in un dispositivo di questo genere. Uno schermo ad alta risoluzione con ottimi colori, un processore potente e che migliora la qualità delle immagini, un sistema operativo che supporta le principali piattaforme di streaming e integra anche gli assistenti vocali. Insomma, uno smart TV completo e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Bisogna essere veloci nell’approfittare della promo disponibile oggi: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Smart TV Samsung Crystal 43 pollici: la scheda tecnica

Se siete alla ricerca di uno smart TV da 43 pollici con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo modello di Samsung è quello che fa per voi. E la qualità del prodotto viene confermata dalla stessa Amazon: nella pagina prodotto, infatti, troviamo il bollino di qualità "Amazon’s Choice" riservato solamente a dispositivi che rispettano alcuni requisiti ben precisi.

Lo smart TV Samsung UE43AU8070UXZT ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD. La qualità del pannello è molto elevata e lo si intuisce dalle immagini e dai colori, tutti molto realistici e vividi. Inoltre, troviamo il supporto a tecnologie come l’HDR che migliora la qualità dei contrasti e dei dettagli, e come il Motion Xcelerator che utilizza l’intelligenza artificiale per compensare i frame mancanti e rendere le immagini più fluide. A gestire il tutto c’è il processore Crystal 4K che utilizza l’upscaling per migliorare la qualità dei contenuti che nativamente non sono in 4K.

A bordo troviamo il sistema operativo Tizen, sviluppato direttamente da Samsung e diventato oramai uno dei più affidabile. Troviamo tutte le piattaforme di video streaming più importanti, a partire da Amazon Prime Video, fino ad arrivare a Netflix e DAZN. L’azienda sudcoreana offre anche l’accesso a Samsung TV Plus, una piattaforma dove trovare canali virtuali in diretta con i contenuti di tendenza. Ampia anche l’offerta per gli assistenti vocali: sono supportati Bixby, Alexa e anche Google Assistente.

Lo smart TV Samsung è già pronto per il nuovo digitale terrestre e non è necessario acquistare dei decoder.

Smart TV Samsung da 43 pollici in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico degli ultimi mesi per lo smart TV Samsung Crystal da 43". Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 368€, con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare circa 200€ su quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio che si attiva direttamente nella pagina prodotto e che viene offerto dal sito di e-commerce: 5 rate da 73,60€ al mese. Il televisore smart è giù disponibile su Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Per il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni.