Samsung, l'asciugatrice smart costa pochissimo: prezzo crollato

Che l’intelligenza artificiale sia destinata a cambiare la nostra vita nel corso dei prossimi anni è un fatto risaputo. E non solo nei settori tecnologicamente più avanzati: l’AI è ormai utilizzata nei settori più disparati. Anche gli elettrodomestici, infatti, ne fanno ampiamente uso.

L’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry sfrutta proprio la connettività Wi-Fi e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per offrirti un bucato perfettamente asciutto riducendo i consumi di energia e preservando i capi delicati. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, l’asciugatrice Samsung non è mai stata così conveniente: disponibile al prezzo più basso del web, è il prodotto più venduto della sua categoria.

Samsung Crystal EcoDry scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come accennato, il vero punto di forza della Samsung Crystal EcoDry è la possibilità di collegarla alla rete Wi-Fi di casa e di sfruttare così le sue funzionalità smart. L’asciugatrice del produttore sudcoreano sfrutta infatti la tecnologia AI Control per personalizzare l’asciugatura in base alle tue abitudini, suggerendoti i cicli e visualizzando informazioni tempestive.

Sfruttando i sensori Optimal Dry presenti all’interno del cestello, poi, la Crystal EcoDry calcola in tempo reale i valori di temperatura e umidità dei capi per ottimizzare i tempi di asciugatura. In questo modo riuscirai ad abbattere i consumi energetici ottenendo capi perfettamente asciutti in un lasso di tempo ridotto

Ovviamente, sarà possibile utilizzare l’asciugatrice anche "manualmente", scegliendo di volta in volta i programmi che meglio si adattano al bucato che dobbiamo asciugare. Il programma di asciugatura veloce, ad esempio, è perfetto se andiamo di fretta e i capi non sono eccessivamente bagnati; il programma Wrinckle, invece, è perfetto se non amate stirare. Insomma, c’è un programma adatto per ogni evenienza o gusto.

Asciugatrice Samsung a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

L’asciugatrice del produttore sudcoreano è tra le migliori offerte di oggi su Amazon e non è troppo difficile capire il perché. Lo sconto del 44% fa crollare il prezzo di listino al minimo storico sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comrpando oggi l’asciugatrice Samsung Crystal EcoDry la si pagherà 559,00 euro anziché 999,00 euro, con un risparmio di 440 euro.

A questo si unisce poi la possibilità, per gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento, di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, l’asciugatrice smart Samsung costa 112 euro al mese per cinque mesi.

