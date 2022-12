Samsung, questo smart TV da 50" è da comprare subito: costa pochissimo

Natale si avvicina e bisogna cominciare a pensare a cosa regalare e soprattutto a cosa regalarsi in vista del 25 dicembre. E ci sono pochi regali più adatti di uno smart TV, soprattutto se si tratta di un modello top di gamma lanciato da pochissimo sul mercato. Se a questo aggiungiamo anche le offerte di Natale che Amazon ha da poco lanciato sul proprio e-commerce, ecco che abbiamo tra le mani un super dispositivo. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo smart TV Samsung Crystal UHD UE50BU8570 che oggi troviamo in super promo con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino.

Il televisore Samsung è davvero un modello interessante. Ha caratteristiche da top, ma un prezzo alla portata di tutti. Lo schermo con risoluzione 4K garantisce una visione cristallina grazie alla tecnologia Dynamic Crystal. I colori sono intensi e si nota a occhio nudo la differenza con qualsiasi altro smart TV della stessa fascia di prezzo. E poi abbiamo la garanzia del sistema operativo Tizen che supporta praticamente ogni piattaforma di video streaming, a partire dalle più famose Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, fino ad arrivare alle app più di nicchia. E poi è anche il modello più sottile mai prodotto da Samsung e si adatta perfettamente alla parete.

Smart TV Samsung Crystal UHD UE50BU8570: la scheda tecnica

Per chi è alla ricerca di un televisore smart con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Samsung è oramai diventata un punto di riferimento. E questo Samsung Crystal UHD UE50BU8570 non poteva certo tradire le aspettative. Si tratta di un modello top di gamma pensato per tutte le famiglie. Con un ottimo schermo e un ottimo sistema di entertainment. Vediamolo nel dettaglio.

Il televisore ha uno schermo da 50" con risoluzione 4K UHD, uno standard per questo tipo di TV. La qualità delle immagini è elevatissima e il merito è delle diverse tecnologie sviluppate direttamente da Samsung. Come ad esempio il Dynamic Crystal che assicura immagini con colori intensi e sfumature accese. Non manca il supporto all’HDR per potenziare la luminosità dello schermo e anche la tecnologia Contrast Enhancer che imposta automaticamente il contrasto. A gestire il tutto c’è il potente processore Crystal 4K che supporta anche l’upscaling delle immagini. Cosa vuol dire? Che rende ultra-definiti tutti i contenuti che nativamente non sono in altissima definizione.

Per gestire la parte dedicata all’entertainment troviamo la piattaforma Smart hub Samsung che raccoglie in un’unica schermata tutte le app e i programmi che psossono esserci utili. In questo modo puoi accedere velocemente alle piattaforme di streaming (le troviamo praticamente tutte), ai videogame o alle app installate. E abbiamo a disposizione anche Samsung TV Plus, una piattaforma che offre contenuti gratuiti con film, sport e notizie. C’è anche il supporto agli assistenti vocali (Bixby, Alexa e Google Home) per gestire lo smart TV e i dispositivi intelligenti presenti in casa direttamente con la propria voce.

Smart TV Samsung 50" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smart TV da acquistare per Natale, questa è l’offerta che fa per voi. Troviamo il televisore intelligente Samsung Crystal UHD UE50BU8570 in offerta a un prezzo di 533,80€, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 260€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva durante la fase di check-out. Lo smart TV viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

