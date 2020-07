Samsung Galaxy A01 Core, tornano gli smartphone con la batteria rimovibile

La batteria non rimovibile era diventata un must per gli smartphone in commercio, anche tra i modelli più economici. Una rivoluzione al contrario però è quella che contraddistingue il lancio di Samsung Galaxy A01 Core, che nel più lowcost dei suoi smartphone segna il ritorno della batteria rimovibile.

Lo smartphone in vendita a meno di 100 euro fa parte della vasta famiglia dei Galaxy A e va a prendere il posto più basso nella fascia economica. Se da un lato quindi si punta ad aggiungere caratteristiche avanzate e funzioni agli smartphone di alta fascia, il Samsung Galaxy A01 per limare il prezzo al ribasso strizza un occhio al passato col ritorno della batteria rimovibile, che può essere facilmente sostituita in caso si scaricasse durante l’utilizzo. Nonostante il prezzo lowcost, le funzioni base per chiamate, accesso a internet, utilizzo di app di varia natura e fotocamere restano.

Samsung Galaxy A01, le caratteristiche

Secondo le prime indiscrezioni, il Samsung Galaxy A01 Core è equipaggiato con un processore SoC MediaTek MT6739 del 2017, con a supporto solo 1 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione interno potrebbe essere in due tagli: da 16 GB o da 32 GB, con possibilità di espansione con card microSD. Lo schermo da 5,3 pollici è LCD con risoluzione HD+.

Mancano ovviamente notch e fori, ma non le fotocamere: un singolo sensore da 8 megapixel per la fotocamera posteriore e una selfie-cam da 5 megapixel frontalmente sul display. Il sistema operativo è Android 10 GO e non manca il jack da 3,5 pollici per le cuffie. La batteria rimovibile in dotazione è da 3000 mAh.

Samsung Galaxy A01, data di rilascio e prezzo

La data di lancio sul mercato indonesiano del Samsung Galaxy A01 Core è fissata per il 23 luglio, disponibile in tre colorazioni: blu, rosso e nero. Il prezzo al momento è inferiore ai 100 euro: è stato messo in vendita per 74 dollari.