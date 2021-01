Samsung Galaxy A02: il cellulare ultra economico sempre più vicino

Se ne parla da diversi mesi ormai, ma ancora non è stato presentato: Galaxy A02, lo smartphone ultra economico di Samsung, si fa attendere. Ma adesso siamo più vicini al lancio, perché il cellulare low cost coreano ha ricevuto la certificazione da NBTC, la National Broadcasting and Telecommunications Commission della Tailandia.

Come sempre accade nel mondo degli smartphone le certificazioni da parte degli enti regolatori nazionali preannunciano l’arrivo sul mercato del prodotto: il dispositivo per il quale viene presentata la richiesta di certificazione, infatti, non può poi essere modificato. Quindi è pronto per la produzione e la vendita. Nel caso del Galaxy A02, poi, molto probabilmente si tratterà di una produzione in grandi numeri perché il dispositivo si annuncia estremamente economico, vista la (al momento presunta) scheda tecnica di fascia bassa. Samsung Galaxy A02 non sarà un cellulare per gli entusiasti della tecnologia, ma un dispositivo base, dedicato a chi vuole risparmiare al massimo ma allo stesso tempo vuole affidarsi ad un brand noto e affidabile.

Samsung Galaxy A02: cosa ne sappiamo

Dalle certificazioni fino ad ora ottenute sappiamo che il Galaxy A02 sarà uno smartphone 4G LTE dual SIM e con connessione Bluetooth 4.2. Queste caratteristiche tecniche sono certe e certificate (le connessioni radio vanno obbligatoriamente dichiarate in fase di certificazione).

Il resto della scheda tecnica, invece, è tutto da confermare. Si parla di una grande batteria da ben 5.000 mAh e di un display da 5,7 pollici con notch Infinity-V. Le fotocamere posteriori dovrebbero essere 2: la principale da 13 MP e la secondaria da 2 MP.

Il SoC sarà quasi certamente il Mediatek MT6739 a quattro core e 1,5 GHz, che supporta una risoluzione massima per lo schermo di 1440×720 pixel e può gestire video fino alla risoluzione di 1080p a 30 frame per secondo. Questo chipset permette di usare non più di 3 GB di RAM, ma il Galaxy A02 potrebbe averne solo 2 GB. Lo spazio di archiviazione potrebbe essere di 32 o 64 GB.

Samsung Galaxy A02: quando arriva e quanto costa

Per quanto riguarda la data di lancio del Samsung Galaxy A02 ci sono pochi dubbi: manca davvero pochissimo perché quella NBTC è solo l’ultima delle certificazioni ricevute da questo dispositivo.

Il prezzo ufficiale non è stato ancora stabilito, ma sappiamo che l’A02 è un dispositivo dalle caratteristiche tecniche inferiori rispetto all’A02s e all’A12 già visti. Il Galaxy A02s in versione 3/32 GB già in vendita in Asia ha un prezzo equivalente in euro di circa 115 euro.