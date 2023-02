Galaxy A04s, l’offerta è sbalorditiva: minimo storico e sconto esagerato

Il 2022 di Samsung si è chiuso con una golosa novità: il lancio del Galaxy A04s. Per molti di voi questo nome dirà poco, ma si tratta dello smartphone entry level dell’azienda sudcoreana, pensato per tutti coloro che non vogliono spendere cifre enormi per un nuovo telefonino. Nonostante un prezzo accessibile a tutti, il Galaxy A04s ha una scheda piuttosto interessante, con anche qualche componente leggermente superiore alla media. Come ad esempio la fotocamera posteriore principale da ben 50MP.

La buona notizia di oggi è che a poche settimane dal debutto ufficiale sul mercato, lo troviamo in promo speciale su Amazon al prezzo più basso di sempre. Grazie allo sconto del 27% il prezzo crolla e scivola intorno ai 130€. Un prezzo super concorrenziale in una fascia di prezzo in cui è difficile trovare dispositivi realizzati con così tanta cura e con componenti affidabili. Se siete alla ricerca di un muletto (un secondo smartphone) oppure di un nuovo dispositivo e non volete spendere una cifra elevatissima, questa è l’offerta che fa per voi.

Galaxy A04s

Galaxy A04s la scheda tecnica: le caratteristiche

Di certo non ci si possono aspettare le stesse prestazioni di un top di gamma o banalmente di un medio di gamma, ma il Galaxy A04s è un dispositivo super affidabile e uno dei migliori tra quelli della sua categoria.

Partiamo subito forte con un ottimo schermo AMOLED da 6,5" che assicura ottime immagini. Inoltre, le dimensioni così grandi lo rendono perfetto per qualsiasi scopo, dallo scorrere le foto sui social fino al vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 850 realizzato direttamente da Samsung, supportato da 3GB di RAM e da 32GB di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera, con sensore principale da 50MP (che solitamente non troviamo nemmeno nei medio di gamma), supportato da un doppio sensore da 2MP, uno dedicato alla profondità e l’altro agli scatti macro. L’obiettivo frontale è da 5MP e permette di scattare ottimi selfie da pubblicare direttamente sui propri profili social.

Chiudiamo con l’altra perla dello smartphone, la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. Difficile chiedere di più a un dispositivo con un prezzo così basso.

Galaxy A04s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata e super offerta per lo smartphone lowcost di Samsung. Da oggi troviamo il Galaxy A04s a un prezzo di 130,95€ con uno sconto del 27% e si risparmiano poco più di 50€ sul prezzo di listino. Può sembrare una cifra di poco conto, ma stiamo parlando sempre di un dispositivo entry-level e lowcost. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso si hanno a disposizione i classici trenta giorni di tempo. La promo non ha una data di scadenza e potrebbe finire prestissimo.

Galaxy A04s

