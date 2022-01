Samsung Galaxy A12: a questo prezzo è il low cost per tutti

Scegliere uno smartphone al di sotto dei 200 Euro non è mai facile: bisogna sempre scendere a compromessi e rinunciare ad alcune caratteristiche importanti. Se non si vuole spendere una fortuna, è comunque consigliabile affidarsi ai modelli di produttori affidabili, soprattutto quelli che si trovano in offerta.

È questo il caso, per esempio, di Samsung Galaxy A12, un telefono ben bilanciato che si distingue da altri prodotti entry-level per via di una buona autonomia, di un display ampio e di una fotocamera discreta. Il suo prezzo è reso molto interessante dallo sconto riservatogli da un venditore su Amazon e che vi permetterà di farlo vostro spendendo ancora meno. Alla cifra proposta, può essere anche adoperato come smartphone di riserva nel caso in cui si dovesse rompere quello che utilizzate solitamente. Samsung è sempre sinonimo di affidabilità, non solo per gli smartphone di fascia alta, ma anche per i modelli più economici.

Samsung Galaxy A12: caratteristiche

Galaxy A12 è caratterizzato da un display TFT da 6,5 pollici con risoluzione 1560 x 720 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. Le cornici sono piuttosto marcate – soprattutto quella inferiore – mentre la fotocamera selfie trova posto nella “gocciolina” che spunta dall’estremità superiore.

Lo smartphone Samsung fa uso di un processore MediaTek Helio P35, un octa-core da 2,3 GHz, accompagnato da GPU PowerVR GE8320, memoria RAM da 4 GB e spazio di archiviazione di 64 GB. Una buona autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh che supporta una ricarica abbastanza rapida da 15 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia One UI 2.5.

Per quanto riguarda le fotocamere Samsung Galaxy A12 fa uso di un sensore primario da 48 megapixel, grandangolo da 5 megapixel e altri due obiettivi per macro e ritratto da 2 megapixel. Sul lato frontale, invece, trova posto una fotocamera da 8 megapixel.

Non si tratta certo di uno smartphone che spicca per design, qualità costruttiva, capacità fotografiche e prestazioni, ma avrete difficoltà a trovare un modello low cost altrettanto affidabile e capace di offrirvi una lunga autonomia. Inoltre, il supporto dual SIM vi consentirà di utilizzare due numeri di telefono contemporaneamente.

Samsung Galaxy A12, l’offerta su Amazon

È possibile acquistare la versione bianca di Samsung Galaxy A12 ad un prezzo molto vantaggioso grazie all’offerta proposta da un venditore su Amazon. Infatti, rispetto al prezzo consigliato di 260 Euro, lo smartphone costa soltanto 167 Euro, ovvero il 36% in meno. Se non avete particolari aspettative o pretese, questo è un ottimo prezzo per uno smartphone entry-level di un produttore affermato come Samsung.

Non trattandosi di un prodotto venduto e spedito da Amazon, non è possibile usufruire del servizio Prime ma la spedizione è comunque gratuita e la consegna viene effettuata in poco più di una settimana.

Samsung Galaxy A12 – Versione 4/64 GB