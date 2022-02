Samsung Galaxy A12 ora costa pochissimo

Il 2021, ormai lo sappiamo e abbiamo i dati che lo certificano, è stato un buon anno per Samsung: il colosso dell’elettronica sudcoreano è tornato a guidare la classifica dei produttori di smartphone, grazie ad una gamma ricchissima di modelli, in tutte le fasce: dai top di gamma della serie S21, ai vari low cost della serie A. Come Samsung Galaxy A12, uno degli smartphone Android economici più apprezzati negli ultimi mesi.

Scheda tecnica che non brilla per performance, ma molto equilibrata, solito grande schermo di ottima qualità (per la categoria) di produzione Samsung, ottima batteria, seppur senza ricarica veloce e un discreto comparto fotografico: tutto ciò, messo insieme ad un buon prezzo di vendita, ha portato il Galaxy A12 a ottimi risultati di vendite. Che non si fermeranno a breve, anzi: alla luce della fortissima offerta con cui è venduto al momento Samsung Galaxy A12 su Amazon, infatti, c’è da credere che questo modello continuerà ad essere uno dei device più venduti anche in questa prima metà del 2022.

Samsung Galaxy A12: caratteristiche tecniche

Il piccolo di casa Samsung gira intorno al chip MediaTek Helio P35, con memoria RAM da 4 GB e spazio di archiviazione di 64 GB. Prestazioni non brillanti, ma buone in tutti gli usi quotidiani tipici di un utente che si limita a chiamate, social, navigazione Internet e chat varie. Anche grazie ai consumi bassi del processore, poi, Galaxy A12 ha un’ottima autonomia e la batteria da 5.000 mAh dura facilmente più di un giorno standard.

Discreto il comparto fotografico: sensore primario da 48 megapixel, grandangolo da 5 megapixel e due obiettivi da 2 MP per macro e ritratto/bokeh. Nello schermo da 6,5 pollici, invece, trova posto una fotocamera da 8 megapixel, anch’essa di discreta qualità.

Molto utile, invece, il supporto dual SIM che permette di usare due numeri di telefono contemporaneamente.

Samsung Galaxy A12, l’offerta su Amazon

Lanciato ad un prezzo di listino di circa 260 euro, oggi Galaxy A12 si compra sul sito ufficiale di Samsung per 199 euro. Ma conviene comprarlo su Amazon, dove è in offerta a 162 euro (-38%). Attualmente non è possibile spendere meno per un telefono samsung nuovo, di meglio si trova solo nel mercato di seconda mano.

Samsung Galaxy A12 – Display da 6,5 pollici – MediaTek Helio P35 – Tripla fotocamera posteriore