Il Samsung Galaxy più economico con lo sconto è questo

Chiunque abbia necessità di acquistare uno smartphone economico sa quanto sia difficile trovare il telefono giusto. Infatti, le offerte presenti sul mercato spesso propongono telefoni progettati con materiali molto economici che rendono il dispositivo fragile e non adatto a un uso costante. Qualità e prezzo, infatti, nel mondo degli smartphone vanno di pari passo.

Poi ci sono casi in cui le aziende propongono smartphone economici con materiali di qualità ma con una scheda tecnica ridotta all’osso. Difatti, i migliori telefoni low cost hanno a bordo componenti elettroniche dei migliori marchi, seppure in versione più ridotta. Nel caso del Samsung Galaxy A13 presentato lo scorso giugno nella versione con a bordo il processore MediaTek G80 (una versione con chip Exynos 850 è uscita a marzo), possiamo esser certi di scegliere un dispositivo low cost ma affidabile e adatto a fare videochiamate, controllare la posta, i social e la messaggistica, guardare qualche serie TV in streaming e a scattare foto o girare video dignitosi. Insomma, una dotazione di base a un prezzo, che con l’offerta corrente su Amazon, rappresenta una buona occasione da prendere al volo.

Samsung Galaxy A13: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Samsung Galaxy A13 è uno smartphone economico di fascia bassa, ma nel design richiama tutte le caratteristiche peculiari dei modelli più eleganti, le linee arrotondate e sulla parte frontale ha il classico notch a forma di V che ingloba la fotocamera anteriore da 8 MP. Il display TFT da 6,6 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Il processore a bordo del Samsung Galaxy A13 è il MediaTek G80 che nell’offerta è abbinato al taglio di memoria 3 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibile con scheda microSD.

Sul retro sono presenti quattro fotocamere: il sensore principale da 50 MP, un sensore secondario ultra-grandangolare da 5 MP e i due sensori per Macro e profondità da 2 MP. La La batteria è da 500 mAh con ricarica da 15 W.

Buona la batteria, da 5.000 mAh, meno la ricarica, da soli 15 W. Infine, presente anche l’NFC per i pagamenti contactless.

Samsung Galaxy A13: l’offerta Amazon

Lo smartphone Samsung Galaxy A13 è disponibile in tre colori: Black (Nero), Light Blue (celeste) e White (bianco).

Il prezzo di listino è già di per è basso, infatti il Samsung Galaxy A13 costa 179,90 euro che oggi sono scontati da Amazon del 25% portando il prezzo finale a 134,90 euro (-45 euro, -25%).

Samsung Galaxy A13 – MediaTek Helio G80 – Memoria 3/64 GBno-description Display vivido. Spazio per giocare con il Display Infinity-V da 6.6¹ pollici, la tecnologia FHD+ degli smartphone 4G rende i tuoi contenuti quotidiani nitidi, definiti e chiari

Design minimalista: combina colori tenui con un aspetto delicato al tatto e comodo da impugnare

Sistema Quad Camera: cattura momenti memorabili con la fotocamera principale da 50 MP, espandi la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare, ottimizza la messa a fuoco con la fotocamera di profondità e migliora i tuoi scatti con la fotocamera Macro

Batteria a lunga durata: una batteria che non rallenta i tuoi ritmi. La batteria da 5.000 mAh³ di questi telefoni ti accompagna per tutta la giornata e oltre

Prestazioni elevate: con un processore Octa-core e fino a 4 GB di RAM⁴, Galaxy A13 offre prestazioni rapide ed efficienti. Archivia quanto vuoi con 64 GB di memoria interna⁴, espandibile con scheda microSD fino a 1TB²