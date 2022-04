Samsung Galaxy A22 5G: il cellulare economico è al minimo storico

Quando si parla di smartphone top di gamma, il nome di Samsung esce sempre fuori: sono suoi, infatti, i telefoni da battere nel mondo Android da ormai diversi anni. Quando si parla di entry level, di telefoni Android economici, le cose sono invece diverse: in questa fascia di mercato Samsung ha dei buoni prodotti, ma non domina.

Prodotti come il Galaxy A22, uno smartphone di fascia bassa ma con connessione 5G che, come tutti i Samsung, ha caratteristiche molto buone ma un prezzo leggermente superiore ai concorrenti diretti. In questa fascia del mercato, però, il prezzo è fondamentale ed è per questo che Xiaomi dilaga nel low cost, con i brand Redmi e Poco, mentre il binomio Samsung+economico sembra strano a tutti. Se questa è la situazione di base, però, poi ci sono le offerte che cambiano parecchio le cose, rosicchiando anche pochi euro, ma fondamentali per far cambiare idea ai consumatori. E’ quello che sta succedendo con Samsung Galaxy A22.

Samsung Galaxy A22: caratteristiche tecniche

Annunciato a giugno 2021, il Galaxy A22 di Samsung è un telefono di fascia medio-bassa basato su chip MediaTek Dimensity 700 5G, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Ha uno schermo LCD da 6,6 pollici, a 90 Hz di refresh e con notch a V per ospitare la selfie camera da 8 MP grandangolare. Dietro, invece, le fotocamere sono 3: un sensore principale da 48 MP, un grandangolo da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il sensore d’impronta è posizionato di lato e non sotto lo schermo, mentre la batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 15W. Il sistema operativo è Android 11.

Samsung Galaxy A22: l’offerta Amazon

Chiaro, quindi, come Samsung Galaxy A22 sia un telefono buono per chi non ha bisogno di grandi prestazioni e non chiede il massimo da fotocamera e display. Per chi ha bisogno di un dispositivo per un utilizzo poco intenso va benissimo, ma il prezzo di listino è in stile Samsung: 249 euro.

Per fortuna, però, ora Samsung Galaxy A22 è in sconto su Amazon: 174 euro (-75,90 euro, -30%).

Samsung Galaxy A22 5G – Versione 4/64 GB