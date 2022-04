Samsung Galaxy A22, minimo storico: offerta con sconto speciale

Questa settimana su Amazon è tempo di grandi offerte per i dispositivi Samsung. Per i prossimi 5-6 giorni sono in promozione con forti sconti e prezzi al minimo storico smartphone, computer, lavatrici e frigoriferi. In questo articolo vi parliamo di uno degli smartphone più interessanti e con il prezzo più abbordabile. Si tratta del Galaxy A22, smartphone medio di gamma lowcost che troviamo in offerta sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 169,16€ grazie allo sconto del 32% che fa risparmiare più di 80€. Per il dispositivo dell’azienda sudcoreana si tratta anche del minimo storico.

Il Samsung Galaxy A22 non è certo uno smartphone che impressiona per le sue caratteristiche tecniche, ma a meno di 170€ è difficile chiedere di più. Ha tutte le carte in regola per essere tra i migliori smartphone lowcost disponibili in offerta in questo momento su Amazon. Ha uno schermo molto ampio con colori accesi e vivaci, quattro fotocamere posteriori e una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia anche fino a due giorni. Inoltre, ha anche il modem per il 5G, il che lo rende uno degli smartphone 5G più economici sul mercato.

Galaxy A22: caratteristiche

Da uno smartphone lowcost non ci si può di certo pretendere l’impossibile: l’importante è che funzioni bene e che non si impalli dopo aver aperto 4-5 applicazioni. E sotto questo punto di vista il Galaxy A22 garantisce il massimo dell’affidabilità.

Il dispositivo sudcoreano ha uno schermo da 6,6" con risoluzione FHD. Grazie alla tecnologia Super Smooth il display è molto fluido nonostante il refresh rate sia di 60Hz. Ottima anche la luminosità che rende i colori ancora più nitidi e vivaci. Il processore è il MediaTek Dimensity 700 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con una scheda microSD).

Il comparto fotografico è caratterizzato da ben tre fotocamere posteriori. L’obiettivo principale è da 48 Megapixel, poi troviamo un sensore macro da 5 Megapixel e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera selfie è da 8MP. Sulla fotocamera principale c’è anche l’aiuto dell’intelligenza artificiale per rendere le foto più belle e con meno imperfezioni.

Ottima batteria da 5.000mAh che con un utilizzo normale garantisce un’autonomia fino a 2 giorni. La ricarica da 15W impiega quasi due ore per avere il 100% di autonomia.

Galaxy A22 in offerta: prezzo e sconto

Per avere un buon dispositivo tra le mani non è sempre necessario spendere delle cifre esorbitanti. E ce lo dimostra questo Galaxy A22 che oggi troviamo in offerta al minimo storico su Amazon a un prezzo di 169,16€, con uno sconto di ben il 32%. Per lo smartphone dell’azienda sudcoreana c’è anche la possibilità di pagarlo a rate con il servizio di Cofidis. Inoltre, in questi giorni su Amazon c’è anche una promozione che riguarda alcuni dispositivi Samsung: acquistando uno smartphone della serie Galaxy A si ottiene un buono sconto di 30€ sull’acquisto di uno fra Galaxy Watch 4, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds2. Lo smartphone beneficia della consegna Prime e per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Galaxy A22