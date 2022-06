Samsung Galaxy A33: prezzo mai così basso

Il nuovo Samsung Galaxy A33 presentato in Italia da un paio di mesi è già in offerta su Amazon a un prezzo molto conveniente. La caratteristica del nuovo telefono di fascia medio-bassa di Samsung è appunto quella di riuscire a coniugare design, prestazioni e prezzo. Ricordiamo che il nuovo telefono presenta un comparto fotocamere con quattro sensori, un display Super AMOLED FHD+ e la connessione 5G.

Nei mesi scorsi, intorno a questo telefono si era creata una notevole attesa: in effetti il Galaxy A33 può esaudire il desiderio di chi cerca uno smartphone con un allineamento alla tecnologia 2022 e con il giusto rapporto tra prezzo e scheda tecnica. Da oggi ancora più conveniente grazie all’offerta disponibile su Amazon, con il prezzo che scende di un bel po’. E sappiamo quanto la differenza di anche pochi euro, soprattutto nella fascia media e bassa, possa far decidere per l’acquisto di un modello piuttosto che di un altro. Uno solo il taglio disponibile di memoria 6/128 GB, ma espandibile fino a 1 TB e una fotocamera principale da 48 MP dotata di stabilizzatore ottico, il che, per questa fascia di prezzo, non è un dettaglio comune.

Galaxy A33: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Galaxy A33 5G è l’Exynos 1280 abbinato 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB grazie allo slot per la scheda microSD. Quindi tantissimo spazio in più per archiviare foto e video. Il display è di tipo Super AMOLED, con risoluzione FHD+, da 6,4 pollici e con frequenza di aggiornamento 90 Hz.

La fotocamera principale, come anticipato, è un sensore da 48 MP con stabilizzatore ottico, mentre gli altri tre sensori sono un ultra-grandangolo da 8MP, un sensore di profondità da 2 MP e una macro da 5 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 25 W, mentre il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

Galaxy A33: l’offerta di Amazon

Il telefono Galaxy A33 è disponibile in 4 colori (Awesome Peach, Awesome Black, Awesome Blue e Awesome White) ma nella sola versione 6/128 GB. Ha un prezzo di listino di 389,90 euro, che grazie all’offerta Amazon scendono a 279,90 euro (-110 euro, -28%).

Samsung Galaxy A33 – Versione 6/128 GB