Samsung Galaxy A52s 5G: prezzo giù su Amazon

La scelta del telefono di fascia media spesso è ostacolata dal prezzo: i migliori marchi propongono ottime schede tecniche e ottimi materiali, ma per comprare i loro dispositivi a volte è necessario attendere lo sconto. Nel caso del Samsung Galaxy A52s 5G lo sconto è arrivato grazie all’offerta in corso su Amazon, che taglia il prezzo di listino di un terzo e consente a tutti di acquistare uno smartphone dotato di una scheda tecnica ottima spendendo una cifra più che ragionevole.

Samsung Galaxy A52s 5G – Qualcomm Snapdragon 778G 5G – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy A52s 5G: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A52s 5G ha un’ottima scheda tecnica, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 778G che è uno dei migliori chip del 2021. Ad affiancare il chip ci sono 6 GB di RAM e 128 GB di storage con possibilità di espansione tramite scheda microSD.

Il display è di tipo Super AMOLED FHD+, misura da 6,5 pollici, la frequenza di aggiornamento è di ben 120 Hz e la luminosità di picco è di 800 nit.

Il comparto fotografico è lo stesso già visto sul Samsung Galaxy A52: un sensore principale da 64 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un secondo sensore da 12 MP ultra grandangolare e una coppia di sensori da 5 MP per profondità e macro. La fotocamera frontale ha un sensore da 32 MP.

C’è il WiFi 6 e il Bluetooth 5.0, non manca il chip NFC né l’uscita per il jack da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh, ma come da tradizione Samsung la ricarica si ferma a 25W. Ottima la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere: IP67, quasi il massimo.

Samsung Galaxy A52s 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A52s 5G è dunque un ottimo telefono di gamma media, progettato per soddisfare le esigenze di moltissimi utenti ma, come ogni Samsung, ha un prezzo superiore alla media: 495 euro. Con l’offerta in corso su Amazon (venditore terzo ma spedizione del colosso dell’ecommerce) è però possibile acquistarlo nel colore Awesome Mint (verde chiaro) ad un prezzo molto più allettante: 349,90 euro (-29%, -145,10 euro). E’ un’ottima occasione, da non lasciarsi scappare.

