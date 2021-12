Samsung Galaxy A52s: con questa offerta scende al minimo storico

La concorrenza è agguerrita nel segmento degli smartphone di fascia media. Le proposte sono tantissime e i prezzi a volte molto simili: è un bene per i consumatori perché la competizione stimola tutti a fare di più a prezzi più bassi, ma nonostante si tratti di un vantaggio a volte l’abbondanza può disorientare.

E chi è confuso di solito fa la scelta più affidabile, come ad esempio acquistare un Samsung Galaxy A52s, medio di gamma coreano che ha dalla sua un’estetica e un prospetto tecnico solidi, affidabili per l’appunto. In genere le proposte più affidabili di altre hanno un prezzo leggermente superiore, e Galaxy A52s non fa eccezione a questa regola non scritta. Non con l’attuale offerta di Amazon però, che propone lo smartphone di fascia media di Samsung al prezzo più basso mai raggiunto dal suo esordio sul mercato. Vale la pena valutarla? Certo, chi cerca uno smartphone di qualità avendo budget “umani" farebbe bene a prendere in considerazione l’acquisto.

Samsung Galaxy A52s, caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A52s 5G ha lo Snapdragon 778G, chip octa core realizzato a 6 nanometri con frequenza massima di 2,4 GHz. Più che sufficienti per molti le memorie: 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di espansione della memoria grazie al supporto alle schede microSD fino a 1 TB.

Lo schermo di Galaxy A52s 5G è un Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz che integra la fotocamera per i selfie da 32 megapixel sistemata in un foro. Sulla superficie opposta ci sono le restanti fotocamere, che sono quattro: la grandangolare da 64 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), la ultra grandangolare da 12 MP f/2.2, e due da 5 MP ciascuno f/2.4 per le macro e per la rilevazione della profondità di campo.

Il medio di gamma Samsung supporta le reti 5G, ma anche Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 con A2DP e LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, USB-C e c’è pure l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Gli altoparlanti di sistema sono stereo con Dolby Atmos, mentre il lettore di impronte digitali è integrato sotto lo schermo.

Galaxy A52s 5G è uno smartphone certificato IP67 per la resistenza ad acqua e polvere, cioè tollera le immersioni fino ad un metro di profondità (in acqua dolce) per mezz’ora. La batteria è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 watt. Le dimensioni sono di 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, il peso è di 189 grammi.

Samsung Galaxy A52s, l’offerta Amazon

Samsung Galaxy A52s è stato ufficializzato a settembre scorso ad un prezzo di listino di 469,99 euro, comunque commisurati alla solidità tecnica di un prodotto di fascia media che peraltro può fregiarsi dell’affidabile marchio Samsung sul retro.

L’acquisto si fa tuttavia molto più interessante al prezzo a cui attualmente viene proposto sullo store online più famoso. Amazon propone Samsung Galaxy A52s in sconto a 350 euro (-119,99 euro, -26%) che proiettano i suoi contenuti di fascia media all’interno del segmento low cost: vale la pena approfittarne.