Samsung Galaxy A52s, l'offerta top di Amazon dimezza il prezzo

I giorni nei quali gli smartphone 5G costavano un capitale sono ormai un lontano ricordo. Oggi, infatti, è possibile trovare telefonini compatibili con l’ultimo standard di connettività mobile a prezzi decisamente più abbordabili. A maggior ragione se sono tra le offerte top di Amazon, con sconti che permettono di risparmiare anche centinaia di euro sul prezzo di listino.

È il caso del Samsung Galaxy A52s, medio gamma del produttore sudcoreano che ha tra i suoi punti di forza la connettività 5G (ma non solo, ovviamente). Si tratta infatti di un dispositivo versatile e completo, capace di regalare diverse soddisfazioni anche sul fronte fotografico grazie al sistema quadri-obiettivo con stabilizzatore ottico abbinato al sensore principale da 64 megapixel.

Samsung Galaxy A52s: caratteristiche tecniche e funzionalità

Sotto al display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici e risoluzione FullHD+ trova spazio il SoC Snapdragon 778G, un processore octa-core estremamente potente e versatile e, allo stesso tempo, estremamente parsimonioso sul fronte dei consumi energetici. A supportarlo troviamo 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione, espandibile grazie allo slot per scheda microSD.

Come già detto, il comparto fotografico del Galaxy A52s è progettato e realizzato per realizzare scatti eccellenti in qualunque condizione di luminosità. Il sensore principale da 64 megaxipel è dotato dello stabilizzatore ottico OIS (acronimo di Optical Image Stabilization), così da poter realizzare scatti e riprese dettagliate anche in movimento. Il sensore di profondità da 5 megapixel, invece, consente di fare scatti con effetto bokeh con sfondo sfocato ovunque ci troviamo. La fotocamera frontale da 32 megapixel, invece, è ideale per fare videochiamate con gli amici e call di lavoro: estremamente luminosa, permette

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 4.500 mAh che assicura un’autonomia decisamente lunga: anche in caso di utilizzo intenso, è possibile arrivare a fine giornata senza grossi grattacapi. E nel caso in cui ci si ritrovasse con la batteria agli sgoccioli, nessun timore: la ricarica veloce da 25 Watt permette di recuperare gran parte della carica in pochi minuti, consentendo così di continuare a utilizzare il telefonino per diverse ore.

Chiudono la scheda tecnica del Galaxy A52s tutti i vari sensori e componenti utili a tracciare e monitorare spostamenti e attività fisica: GPS, accelerometro, giroscopio, barometro e molti altri ancora.

Samsung Galaxy A52s in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come già accennato, il Samsung Galaxy A52s è tra i prodotti più interessanti disponibili oggi in offerta su Amazon grazie a uno sconto che (quasi) dimezza il prezzo. Lo smartphone 5G low cost è scontato del 40% rispetto al listino, con il prezzo che scende a 279,90 euro (minimo storico mai registrato sulla piattaforma di commercio elettronico) per la versione coloro Awesome Black e Awesome Violet.

Sempre su Amazon sono disponibili in offerta anche le altre colorazioni del Samsung Galaxy A52s, anche se a un prezzo leggermente più elevato. Nel caso in cui i modelli Awasome Black e Violet non dovessero piacervi, dunque, potrete optare per una delle altre colorazioni spendendo una manciata di euro in più.

