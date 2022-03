Samsung, lo smartphone low cost 5G a prezzo mai visto prima

Se fino a un anno fa trovare uno smartphone 5G low cost era un’impresa piuttosto ardua, oggi non è più così. Di dispositivi dotati di connessione mobile ultraveloce a prezzi accettabili ce ne sono a bizzeffe. E tra questi il Samsung Galaxy A52s spicca per caratteristiche e funzionalità.

Il dispositivo della casa sudcoreana è capace di garantire ottime performance ed è dotato di un comparto fotografico degno di smartphone di categoria superiore. Per questo l’offerta di oggi sul Galaxy A52s è di quelle da non lasciarsi scappare: lo sconto garantito sulla piattaforma di commercio elettronico fa crollare il prezzo al livello più basso mai raggiunto sinora.

Samsung Galaxy A52s: scheda tecnica e funzionalità

Dotato di un display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hertz, il Galaxy A52s monta un processore octa core affiancato da 6 gigabyte di memoria RAM: caratteristiche tecniche degne di nota, che permettono di utilizzare il dispositivo sia in ambito lavorativo, sia per svago personale (gaming e non solo).

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da quattro sensori fotografici: la fotocamera principale ha una risoluzione da 64 megapixel e un’apertura f/1.8 ed è affiancata da una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel, fotocamera macro da 5 megapixel e sensore di profondità sempre da 5 megapixel. Un comparto versatile ed eterogeneo, che consente di realizzare ottimi scatti in qualunque condizione di visibilità. La fotocamera frontale è da 32 megapixel: ottima sia per realizzare selfie, ma anche per effettuare videocall di lavoro con lo smartphone.

Sul fronte della connettività mobile, come già detto, troviamo la compatibilità con lo standard 5G: sarà così possibile navigare online e scaricare file dalla rete senza problemi di velocità ovunque ci si trovi. Un plus da non sottovalutare se si intende utilizzare il dispositivo per lavorare in mobilità: potrà essere così utilizzato sia per il tethering con il computer di lavoro, sia per lavorare in mobilità direttamente dallo smartphone.

Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 4.500 mAh, con ricarica ultrarapida da 25 watt, che permette di ricaricare la batteria in meno di un’ora.

Samsung Galaxy A52s in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Come abbiamo visto, si tratta di un dispositivo estremamente versatile, capace di regalare grandi soddisfazioni sia sul fronte delle performance sia su quello fotografico. Per questo motivo, l’offerta top di oggi su Amazon è di quelle da non farsi scappare.

Il Samsung Galaxy A52s è infatti scontato del 36% del listino, con un risparmio di oltre 160 euro sul prezzo consigliato. Lo smartphone low cost 5G del produttore costa 301,47 euro, con la possibilità di poter pagare a rate con il servizio"Acquista ora e paga a rate" di Cofidis, che permette di dilazionare il pagamento fino a 20 mesi.

