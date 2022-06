Samsung Galaxy A53: crolla il prezzo del nuovo medio

Tra gli smartphone di fascia media si combatte fino all’ultimo euro di sconto per convincere i potenziali clienti a comprare, ma da sempre Samsung ha un atteggiamento diverso: distinguersi dalla massa, anche a costo di un prezzo superiore. La gamma Galaxy A ne è un esempio: telefoni che partono dall’entry level e arrivano al medio-alto, ma sempre con materiali molto buoni e una ottima qualità costruttiva. Samsung Galaxy A53 5G è l’emblema di questa filosofia e, infatti, costa un po’ di più dei concorrenti. Per fortuna, però, adesso è in sconto e costa molto meno.

Arrivato lo scorso marzo in Italia con due tagli di memoria (6/128 GB e 6/256 GB), Galaxy A53 5G è un telefono adatto a tutti coloro che desiderano avere un dispositivo comodo e pratico e di buona qualità. E’ bello esteticamente, facile da usare, ha delle buone fotocamere e una grande batteria che, se non usiamo in modo troppo intenso il telefono, lo tiene acceso anche per due giorni. Samsung Galaxy A53 5G è dunque un ottimo smartphone per chi cerca un dispositivo progettato per durare, senza fronzoli e che, pur non brillando in nessun campo, va bene un po’ per tutto. Un medio, insomma, che finalmente è sceso al prezzo di un medio-basso.

Samsung Galaxy A 53: caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy A53 5G ha un processore a otto core Exynos 1280 abbinato a memorie tipiche per la fascia media, dunque 6/8 GB RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda MicroSD.

Il display è il classico Super AMOLED di Samsung, con risoluzione FHD+, da 6,5 pollici di diagonale e fino a 800 nit di luminosità. Ha la schermatura della luce blu, 120 Hz di frequenza di aggiornamento e protezione Gorilla Glass 5.

Sul retro del telefono troviamo 4 fotocamere con il sensore principale da 64 MP con stabilizzatore ottico (OIS), sensore ultra-grandangolo da 12 MP, il sensore di profondità da 5 MP e un utile sensore macro da 5 MP. Sul lato anteriore trova posto una fotocamera da 32 MP.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica da 25W. Il sistema operativo è Android 12 interfaccia One UI 4.1.

Samsung Galaxy A53: l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy A53 versione 6/256 GB è in vendita a prezzo di listino a 529,90 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 430,82 euro (-99,08 euro, -19%).

Samsung Galaxy A53 5G 6/256 GB

Il Samsung Galaxy A53 versione 6/128 GB è in vendita a prezzo di listino di 469,90 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 299,54 euro (-170,36 euro, -36%).

Samsung Galaxy A53 5G 6/128 GB