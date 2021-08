Samsung Galaxy Buds 2 già su Amazon: quanto costano

Pochi giorni, anzi poche ore quelle che ci separano dal Galaxy Unpacked, evento durante il quale Samsung presenterà i prodotti di punta con cui intende affrontare l’ultima parte dell’anno. Dall’evento dell’11 agosto è previsto il debutto dei due pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, dei due smartwatch Galaxy Watch 4 e degli auricolari Galaxy Buds 2.

E a poche ore dalla presentazione, è proprio su questi ultimi, sui Samsung Galaxy Buds 2, che si concentrano le indiscrezioni, ma in realtà bisognerebbe parlare di “sviste“. Sì perché in questa occasione gli “informatori" non c’entrano nulla, le informazioni sugli auricolari true wireless coreane ci arrivano da un errore di pubblicazione su Amazon France, dove è apparsa per alcune ore la pagina di vendita di questo modello con tanto di prezzo e foto ufficiali. Ora la pagina è stata rimossa, ma le informazioni hanno fatto già il giro del mondo e la “sorpresa" per i fan di Samsung è stata rovinata definitivamente. L’immagine che vedete in apertura, quindi, è quella pubblicata sulla pagina poi rimossa da Amazon Francia.

Galaxy Buds 2, le caratteristiche su Amazon

Grazie all’errore su Amazon Francia, conosciamo con due giorni di anticipo le caratteristiche chiave e il prezzo, delle nuove cuffiette true wireless del gigante coreano e ne abbiamo alcune immagini.

Naturalmente prendiamo per buono tutto quanto visto Amazon, ma precisiamo anche che l’ufficialità (sia per il design, che per le caratteristiche e il prezzo) si avrà solo al termine dell’evento online Samsung Galaxy Unpacked dell’11 agosto: esiste una possibilità, seppur minima, che qualche caratteristica svelata oggi su Amazon possa non essere confermata.

Per quello che sappiamo al momento, quindi, le Samsung Galaxy Buds 2 hanno dimensioni di 50 x 50 x 28 mm ed il peso di 51 grammi, la cancellazione attiva del rumore, il che era quasi ovvio per degli auricolari di fascia alta come quelli coreani, il suono surround, compatibilità con prodotti Android a partire dalla versione 7.0 e con almeno 1,5 GB di RAM, ma anche con dispositivi iOS dalla versione 10 in poi.

Come non citare l’autonomia, uno dei temi più sentiti per chi si approccia ad un prodotto di questo tipo. Per i Galaxy Buds 2 Samsung dichiara fino a 29 ore di riproduzione, ma non si sa ancora quante ore di riproduzione provengono dalla ricarica in custodia. Custodia di ricarica che, stando a queste informazioni, ha il supporto alla ricarica wireless, il che è parecchio comodo soprattutto per chi si sposta spesso.

Galaxy Buds 2, il prezzo su Amazon

Infine il prezzo: sulla pagina di Amazon Francia delle Samsung Galaxy Buds 2 svettava un prezzo di 149,99 euro, ossia l’attuale prezzo di listino delle Galaxy Buds+.

Insomma, se le informazioni pubblicate su Amazon Francia e poi rimosse dovessero rivelarsi corrette al 100% si tratterebbe di uno dei casi in cui da una generazione alla successiva il prezzo non schizza verso l’alto, il che rende la presentazione delle Galaxy Buds 2 ancora più interessante.