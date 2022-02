Samsung Galaxy Buds Live: il prezzo è sceso di nuovo

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffiette wireless molto diverse dalle altre, indirizzate ad una specifica fetta di pubblico, anche se con la loro qualità e con l’affidabilità di Samsung possono soddisfare un po’ tutti. E, infatti, dal loro lancio un anno e mezzo fa hanno avuto un notevole successo commerciale.

Nello specifico, le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie non “in-ear" ma, allo stesso tempo, con cancellazione attiva del rumore (ANC). Quindi sono comode da indossare, visto che a molti le cuffie con i gommini che tappano l’orecchio danno molto fastidio, però offrono un buon isolamento dall’esterno. A ciò si aggiunge una buona qualità generale dell’audio riprodotto, grazie a driver grandi, e una buona durata delle batterie. Il tutto con la ben nota affidabilità dei prodotti Samsung.

Le Samsung Galaxy Buds Live sono a forma di “fagiolo“: non c’è una parte che si inserisce dentro l’orecchio, ma si appoggiano semplicemente e, tuttavia, non cadono facilmente.

Gli altoparlanti interni sono da ben 12 millimetri, mentre la riduzione attiva del rumore ANC è gestita tramite un sistema a tre microfoni: due esterni e uno interno. Il risultato è buono, anche se non paragonabile a quello di una cuffietta con il gommino che isola completamente l’orecchio dall’esterno.

Le Samsung Galaxy Buds Live sono sul mercato da metà 2020 e, inizialmente, avevano un prezzo di listino di 189 euro.

Il prezzo su strada su Amazon, invece, è sceso più volte fino a circa 110 euro e proprio in questo momento è ancor più basso: Samsung Galaxy Buds Live su Amazon costano solo 86,20 euro.

Samsung Galaxy Buds Live – Cuffiette Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore

