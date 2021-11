Samsung Galaxy Buds Live: le cuffie a fagiolo ora costano la metà

Tra le centinaia di modelli di cuffie true wireless disponibili sul mercato le Samsung Galaxy Buds Live si distinguono da tutte le altre per una forma a dir poco insolita e per lo strano mix di funzioni. Con queste cuffie, infatti, Samsung ha provato ad accontentare una specifica fetta di pubblico.

Per la precisione il pubblico che non ama le cuffie “in-ear“, cioè quelle che tappano completamente l’orecchio, ma che chiede comunque la cancellazione attiva del rumore (ANC). In altre parole: il pubblico che vuole la botte piena e la moglie ubriaca, per dirla con il detto popolare. A queste persone Samsung offre un modello “Open-Type" con ANC e un design assolutamente originale, una buona qualità audio grazie a driver molto più grandi della media e, chiaramente, il supporto e la qualità del marchio coreano.

Samsung Galaxy Buds Live: caratteristiche tecniche

La forma delle Samsung Galaxy Buds Live è la prima cosa che si nota: sembrano due grossi fagioli. Non c’è alcun tappo o gommino, mentre c’è una presa d’aria che riduce ulteriormente la sensazione di avere le orecchie tappate dalle cuffie. Quando si indossano le Samsung Galaxy Buds Live, quindi, si ha una certa sensazione di libertà.

Il suono, però, è molto buono grazie agli altoparlanti da ben 12 millimetri e alla riduzione attiva del rumore permessa da tre microfoni: due all’esterno e uno all’interno delle cuffiette wireless.

Chiariamolo subito: l’effettiva riduzione del rumore non è paragonabile a quella di un modello in-ear con gommini, perché l’orecchio non è del tutto isolato dai rumori esterni. Però c’è ed è un plus gradito da tutti coloro che proprio non sopportano le cuffie coi gommini, perché le trovano troppo scomode.

Samsung Galaxy Buds Live: l’offerta Amazon

Le Samsung Galaxy Buds Live hanno un prezzo di listino per il modello bianco di 169 euro, una trentina di euro in meno rispetto alle AirPods 3 di Apple, che non hanno la riduzione attiva del rumore. I modelli colorati costano invece di più: partono da 189 euro

In questo momento, però, ci sono numerose offerte su Amazon che abbassano di moltissimo il prezzo su strada. Chi cerca un prodotto venduto e spedito da Amazon, quindi, le paga 104 euro (-85 euro, -45%).

Samsung Galaxy Buds Live – Colore Blu

Chi invece non ha problemi a comprare lo stesso prodotto da un venditore terzo può comprarle bianche e pagarle ancora meno: 94,78 euro euro (-74,22 euro, -44%).

Samsung Galaxy Buds Live – Colore Bianco