Samsung Galaxy Buds Live: su Amazon costano la metà

Gli auricolari con gommino, cioè in-ear, sono tra i dispositivi più venduti degli ultimi anni anche se non piacciono a tutti: ci sono molti utenti che non amano la sensazione dell’orecchio tappato dal gommino. Per questo tipo di clienti Samsung ha progettato un apposito modello di auricolari, completamente diverso da tutti gli altri: sono i Samsung Galaxy Buds Live, una strana ma azzeccatissima via di mezzo tra le cuffiette in-ear e quelle over-ear con un design iconico che in molti hanno provato ad imitare, senza ottenere risultati simili. Non manca l’ANC, la cancellazione attiva del rumore, e nanche una ottima offerta Amazon, che taglia il prezzo di listino del 60%.

Galaxy Buds Live – Cuffiette con ANC – Cancellazione attiva del rumore

Galaxy Buds Live: caratteristiche tecniche

Le cuffiette Samsung Galaxy Buds Live sono state progettate con un insolito design a fagiolo. , con una forma molto ergonomica che ci permette di appoggiare le cuffiette sull’orecchio, senza spingerle dentro e senza rischiare che cadano quando ci muoviamo.

Questi auricolari "open type", infatti, restano ben saldi grazie alle alette morbide che creano una sorta di barriera tra la parte interna dell’orecchio, dove viene diffuso il suono e i rimori che provengono dall’esterno. C’è anche una presa d’aria, pere ridurre la pressione all’interno dell’orecchio e azzerare la fastidiosa sensazione di orecchie tappate.

Ogni cuffia pesa 5,6 grammi, ospita un driver da 12 millimetri e tre microfoni deputati alla cancellazione attiva del rumore (ANC). Considerata l’assenza dei gommini non avremo una riduzione del rumore analoga ai modelli in-ear, poiché con le Samsung Buds Live l’orecchio non è del tutto isolato dai rumori esterni. Ma ciò è esattamente quello che voleva Samsung e che vogliono molti utenti.

Le cuffiette Samsung Galaxy Buds Live possono essere usate per per 6 ore senza ANC, grazie alle due batterie da 60 mAh integrate. Con l’ausilio della custodia, dotata di batteria da 472 mAh, l’autonomia sale a 21 ore mentre con 5 minuti di ricarica si ottiene un’ora di ascolto.

Galaxy Buds Live: l’offerta Amazon

Gli auricolari Galaxy Buds Live sono dispositivi di fascia premium, un esercizio riuscito di design che incontra la migliore tecnologia Samsung e materiali di alto livello. Non stupisce affatto, per questo, il prezzo di listino di 169 euro. C’è però una buona notizia, uno sconto Amazon che abbatte il prezzo delle Galaxy Buds Live a solo 67,99 euro (-101 euro, -60%). Musica per le orecchie dei fan di Samsung.

Samsung Galaxy Buds Live – Cuffiette con ANC – Design open type