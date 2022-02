Galaxy Buds Live a metà prezzo sono il regalo ideale per San Valentino

San Valentino si avvicina e un regalo tech è certamente gradito, sia da lui che da lei. Se poi è un prodotto Samsung di alta qualità ed è in fortissimo sconto su Amazon, allora è forse il caso di regalarselo a vicenda. O, perché no, di regalarselo e basta anche se non si ha alcun motivo di celebrare la festa degli innamorati. Di che prodotto stiamo parlando? DiSamsung Galaxy Buds Live, gli auricolari true wireless di Samsung con cancellazione del rumore (ANC).

Le Galaxy Buds Live di Samsung sono un prodotto che è sul mercato da quasi due anni e hanno avuto un grande successo, perché sono un prodotto “non divisivo“: non essendo di tipo “in-ear“, infatti, possono andar bene per tutti e non danno fastidio a nessuno. La qualità è quella di Samsung, così come l’affidabilità, e questo permette a tutti di comprare queste cuffiette senza pensarci due volte. L’unico vero difetto di queste cuffiette true wireless samsung, se di difetto si può parlare, è il prezzo: molto più alto delle solite cuffiette anonime. Ma la qualità si paga e lo sappiamo bene, solo che adesso la qualità si paga la metà.

Galaxy Buds Live: caratteristiche tecniche

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffiette di tipo “open ear“, cioè senza i famosi tappini che entrano nel canale uditivo per isolarlo dall’esterno. La loro forma ricorda quella di un fagiolo e sembra che debbano cadere da un momento all’altro dalle orecchie, ma non è così.

Nonostante non ci siano i tappi, però, c’è la cancellazione attiva del rumore: chiaramente non sarà efficace come quella offerta da un modello che chiude l’orecchio, ma è comunque molto buona.

Per quanto riguarda la qualità, siamo su alti livelli sia in ascolto, grazie al driver da 12 mm, sia in chiamata telefonica, grazie ai 3 microfoni incorporati che, oltre a captare la nostra voce, hanno anche il compito di ascoltare i rumori per filtrarli.

Per quanto riguarda l’autonomia delle batterie, infine, Samsung dichiara 6 ore di ascolto non stop che salgono a 21 con la carica presente nella custodia.

Galaxy Buds Live: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino delle Samsung Galaxy Buds Live è di 169 euro, sia sul sito di Samsung che su Amazon. Ma è solo su Amazon, cercando tra i venditori di terze parti, che si trovano offerte in grado di dimezzare tale prezzo.

Oggi le Samsung Galaxy Buds Live su Amazon costano 84,22 euro (-84,78 euro, -50%) e al prezzo di un paio se ne comprano due. Qualcuno ha detto buon San Valentino?

