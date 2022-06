Galaxy Buds Live in offerta con uno sconto esagerato: prezzo mai visto

Le cuffie Bluetooth sono sempre più utilizzate e diffuse: le dimensioni mini le rendono perfette per chi prende i mezzi pubblici, ma anche per coloro che vogliono semplicemente ascoltare musica, podcast o video senza gli ingombranti padiglioni delle cuffie over-ear. In questi anni tante aziende hanno lanciato le loro soluzioni e Samsung ha provato a innovare il settore soprattutto sotto il punto di vista del design. Le Galaxy Buds Live sono sicuramente tra gli auricolari più particolari che troviamo sul mercato, grazie alla loro forma a fagiolo che li rende iconici sotto tutti i punti di vista.

Galaxy Buds Live

Queste cuffie wireless, oltre al design hanno anche la sostanza: tecnologia per la cancellazione attiva del rumore, speaker da 12mm che assicurano un’ottima qualità dell’audio, ben tre microfoni integrati per chiamate nitide e anche un’autonomia piuttosto prolungata grazie alla custodia di ricarica. Essendo degli auricolari top di gamma, il loro prezzo è piuttosto elevato, ma con la super offerta di oggi li si paga veramente poco. Su Amazon li troviamo scontati del 59% e si risparmiano 100€ sul prezzo di listino. Una super promo da non farsi scappare: se stavate cercando delle cuffie wireless top di gamma in offerta, queste sono quelle che fanno per voi.

Auricolari wireless Galaxy Buds Live: la scheda tecnica

Iconici, eleganti e con un ottimo sound. Le cuffie wireless Galaxy Buds Live è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, soprattutto rapportato al prezzo. Sono un prodotto top di gamma, con componenti e tecnologie avanzate.

Iniziamo con il dire che gli auricolari Samsung sono compatibili con qualsiasi smartphone, tablet e computer grazie alla tecnologia Bluetooth. Il design è sicuramente la prima cosa che colpisce delle cuffie dell’azienda sudcoreana. La forma a fagiolo non è solo iconica, ma è stata pensata appositamente per offrire il miglior suono possibile. Gli auricolari non ostruiscono il canale uditivo e si può ascoltare al meglio la musica, anche grazie ai potenti driver audio da 12mm. E sono anche ergonomici e pratici da utilizzare.

Non mancano tecnologie come la cancellazione attiva del rumore, sempre più richiesta dalla community. L’utente può decidere di attivarla o di disattivarla in base a dove si trova e al momento. Gli auricolari hanno anche tre microfoni che permettono di effettuare chiamate nitide senza rumori ambientali di sottofondo. C’è anche il supporto dell’assistente vocale Bixby Live che ci permette di cambiare musica o alzare il volume utilizzando semplicemente la nostra voce. Ottima anche la batteria che assicura un’autonomia fino a 21 ore usando la custodia di ricarica (6 ore con una singola carica).

Cuffie Bluetooth Galaxy Buds Live in offerta: prezzo e sconto

Trovare delle cuffie top di gamma in offerta e pagarle meno della metà non è una cosa da tutti i giorni. Oggi le Samsung Galaxy Buds Live sono in offerta a un prezzo di 69,99€, con uno sconto di ben il 59% rispetto a quello di listino. Il risparmio rispetto al prezzo di listino è praticamente di 100€. Gli auricolari Bluetooth sono venduti e spediti direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 per i clienti Prime. Si ha tutto il tempo per provarle: per il reso ci sono 30 giorni a disposizione.

Galaxy Buds Live