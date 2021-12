Galaxy Buds2, le cuffie top in offerta a un prezzo speciale

Per chi è alla ricerca di un paio di cuffie wireless questo è il periodo giusto: negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di diverse offerte che riguardano sia auricolari top di gamma, sia cuffie lowcost dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Oggi tocca agli auricolari Galaxy Buds2, modello top di gamma di Samsung disponibili in offerta su Amazon a 106,01€, con uno sconto del 29% sul prezzo di listino.

In vista del Natale sono un’ottima idea regalo per amici, parenti o familiari. Le Galaxy Buds2 garantiscono un ottimo suono, sono molto leggeri e si adattano a qualsiasi orecchio grazie ai diversi gommini presenti nella confezione. Come tutte le cuffie wireless top di gamma, anche le Galaxy Buds2 offrono la cancellazione attiva del rumore (che può essere personalizzata in base alle proprie necessità), un’autonomia abbastanza lunga e la possibilità di modificare l’audio grazie all’equalizzatore. Le cuffie sono un modello in-ear.

Auricolari wireless Galaxy Buds2: caratteristiche tecniche

Le Galaxy Buds2 con la loro classica forma "a fagiolo" sono delle cuffie wireless con ottime qualità e che permettono di ascoltare la propria musica preferita senza dover far compromessi sulla potenza dei bassi. L’audio è molto equilibrato ed è possibile adattarlo alle proprie necessità tramite l’equalizzatore. Non manca la cancellazione attiva del rumore che permette di eliminare fino al 98% dei suoni ambientali. L’utente, però, ha anche la possibilità di modificare la potenza della cancellazione attiva del rumore, in modo da ascoltare qualche suono esterno quando si sta camminando o si è in mezzo al traffico. La si può regolare su tre diversi livelli.

Le cuffie wireless Galaxy Buds2 hanno anche tre microfoni che consentono di fare chiamate chiare senza nessun rumore di sottofondo che disturba l’audio. Nella confezione sono presenti gommini di tre diverse grandezze, in modo da trovare quello che si adatta meglio alla conformazione del proprio orecchio. L’autonomia è di 5 ore, che arriva a 20 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Galaxy Buds2 in offerta: prezzo e sconto

Le Galaxy Buds2 sono disponibili in offerta su Amazon a un prezzo di 106,01€, ben il 29% in meno rispetto a quello consigliato. In termini monetari il risparmio è di 42,99€. C’è anche tutto il tempo per provarla in modo approfondito: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

