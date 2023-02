Samsung Galaxy Buds2 Pro: lo sconto su Amazon è favoloso

Chi ascolta musica mentre si allena o mentre va a lavorare, sa bene quanto sia difficile trovare un paio di auricolari comodi da indossare e che offrano soprattutto un ascolto senza disturbi. Meglio ancora se questi auricolari hanno ottime prestazioni anche durante le chiamate.

Non parliamo di auricolari ideali ma di un paio di Samsung Galaxy Buds2 Pro arrivati in Italia la scorsa estate e che immediatamente si sono fatti apprezzare per l’ergonomia e la qualità del suono. Il prezzo di listino proposto è ovviamente elevato e in linea con la pregiata scheda tecnica, ma l’offerta in corso su Amazon cambia tutto e gli auricolari di ultima generazione Samsung Galaxy Buds2 Pro sono scontati di un quarto sul prezzo di listino. Per chi può, questo è il momento giusto per chiudere un ottimo affare.

Samsung Galaxy Buds2 Pro – Auricolari con ANC

Samsung Galaxy Buds2 Pro: come sono fatte

Le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro TWS hanno un design compatto e ergonomico: la cuffietta singola pesa 5,5 grammi nonostante ospiti al suo interno una capiente batteria da 61 mAh.

La qualità dell’ascolto, ricca di dettagli e sfumature, è data dalla scelta di Samsung di adottare su questo modello di auricolari l’audio Hi-Fi a 24 bit e l’audio 360 con multicanale diretto.

Inoltre gli auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro hanno l’ANC, cioè la cancellazione attiva del rumore, abbinata alla funzione Voice Detect (riconoscimento della voce): quando si inizia a parlare, l’ANC viene spento automaticamente e per questo non è più necessario togliere gli auricolari dalle orecchie.

L’autonomia della coppia di auricolari è di 5 ore in ascolto con ANC attivo e di 8 ore con ANC spento. La custodia invece, con batteria da 515 mAh (ricarica tramite ricarica wireless rapida certificata Qi) assicura un’autonomia di 18 ore con ANC attivo e ben 29 ore con ANC spento.

Segnaliamo, infine la presenza della connettività Bluetooth 5.3 e la certificazione IPX7 (resistenza all’acqua).

Samsung Galaxy Buds2 Pro: l’offerta Amazon

Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro sono un dispositivo top di gamma e con un prezzo di listino di 215 euro, adeguato alla scheda tecnica. Ma tutto cambia con l’offerta in corso su Amazon che spariglia ogni certezza e le propone scontate a 161,95 euro (-25%,-53,05 euro). Per chi è alla ricerca di un paio di cuffiette di ottima qualità a buon prezzo, questa è l’occasione giusta da cogliere al volo.

