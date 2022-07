Samsung Galaxy Buds2, sconto imperdibile: minimo storico

Da oggi (18 luglio 2022) su Amazon è partita l’iniziativa "7 Days of Samsung", sette giorni di sconti folli sui migliori prodotti Samsung disponibili sul sito di e-commerce. Troviamo un po’ di tutto: smartphone (Galaxy M13 e Galaxy S22), tablet, smartwatch e anche auricolari. E proprio di cuffie vi vogliamo parlare in questo articolo. Infatti, troviamo le Galaxy Buds2 in promozione al minimo storico con uno sconto di ben il 46%. Si tratta dello stesso sconto e dello stesso prezzo del Prime Day e questo fa capire la bontà dell’offerta.

Le Galaxy Buds2 sono auricolari top di gamma che integrano le migliori tecnologie disponibili al momento. Troviamo la cancellazione attiva del rumore, un must have su cuffie di questo livello, chiamate chiare senza rumori di sottofondo grazie alla presenza di ben tre microfoni e anche un’ottima ergonomia. Il design studiato da Samsung non infastidisce l’orecchio e allo stesso tempo garantisce la migliore qualità audio possibile. E per finire sono anche molto leggeri. Come detto all’inizio, la promozione dura sette giorni, ma l’offerta è molto allettante e le scorte potrebbero finire in anticipo.

Cuffie Bluetooth Galaxy Buds2: le caratteristiche tecniche

In delle cuffie Bluetooth top di gamma ci si aspetta la presenza di funzionalità ben precise: cancellazione attiva del rumore, audio bilanciato, chiamate chiare in ogni situazione, anche in zone rumorose e con forte vento. E tutto questo lo troviamo nelle Galaxy Buds2, modello top di gamma di Samsung che oggi troviamo in promo su Amazon.

La cancellazione attiva del rumore è sicuramente una delle funzioni più apprezzate dagli utenti negli ultimi anni. Le Galaxy Buds2 sono in grado di eliminare fino al 98% dei rumori di sottofondo grazie alla presenza di due microfoni ambientali. Si può decidere, però, di scegliere la percentuale di rumori eliminati, in modo da restare "connessi" con il mondo esterno e non rischiare di incappare in qualche incidente.

Oltre all’eliminazione dei rumori mentre si sta ascoltando la musica o qualche podcast, le Galaxy Buds2 sono anche in grado di cancellare i rumori durante le chiamate. Questa volta il merito è dei tre microfoni posizionati in punti strategici delle cuffie e della funzione Rilevamento Voce che utilizza degli algoritmi di machine learning per filtrare qualsiasi tipo di suono che potrebbe disturbare la chiamata.

Ottima anche la qualità dell’audio, con bassi profondi e alti cristallini. L’audio è ben bilanciato e lo si può personalizzare scegliendo tra le diverse equalizzazioni presenti sull’app Samsung. L’ergonomia è ottima e c’è anche la possibilità di scegliere la grandezza dei gommini. L’autonomia è di 20 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Samsung Galaxy Buds2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo le Galaxy Buds2 di Samsung in offerta a un prezzo di 79,99€, con uno sconto di ben il 46%. Praticamente le si paga la metà. Per gli auricolari Bluetooth si tratta anche del minimo storico, con il prezzo del Prime Day pareggiato. Sono già disponibili in magazzino e la consegna avviene nel giro di qualche giorno, anche per i clienti Prime. Per il reso, come al solito, ci sono trenta giorni di tempo.

Galaxy Buds2