Samsung, lo smartphone lowcost con batteria top oggi è al minimo storico

Tra gli smartphone lanciati da smartphone negli ultimi anni, la serie Galaxy M è sicuramente una delle più riconoscibili. I suoi tratti distintivi sono due: ottimo rapporto qualità-prezzo e una batteria in grado di superare facilmente i due giorni di autonomia. Caratteristiche che hanno reso gli smartphone Galaxy M tra i più ricercati dagli utenti. E da oggi 16 novembre il Galaxy M12 è in offerta a 179,90€ su Amazon, il prezzo più basso di sempre sul sito di e-commerce.

Il Galaxy M12 è uno smartphone lowcost, ma che ha caratteristiche tecniche abbastanza interessanti. Non siamo di fronte a un top di gamma, ma si tratta comunque di un dispositivo che permette di utilizzare tutte le applicazioni principali e che difficilmente si blocca. A bordo troviamo un processore octa-core supportato da ben 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Non bisogna trascurare nemmeno il comparto fotografico posteriore composto da quattro obiettivi. Ma come abbiamo detto in precedenza, la parte più interessante resta la batteria da 5000mAh che garantisce due giorni di autonomia.

Galaxy M12: le caratteristiche tecniche

Essendo uno smartphone entry-level/medio di gamma non ci possiamo aspettare una grande scheda tecnica, ma nel complesso il Galaxy M12 si difende abbastanza bene. Lo schermo è da 6,5" con risoluzione HD. La fotocamera frontale è posizionata esattamente al centro e non crea molti problemi di usabilità. Sotto la scocca troviamo il SoC Exynos 850 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con una microSD fino a 1TB).

Interessante anche il comparto fotografico posteriore: il sensore principale è da 48 Megapixel, mentre quello grandangolare da 5Megapixel e con un angolo di visione di 123 gradi. Concludono il comparto due obiettivi da 2 Megapixel: la fotocamera macro e il sensore di profondità. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

L’autonomia è sicuramente uno dei punti di forza del Galaxy M12: la batteria da 5000mAh è in grado di assicurare fino a 2 giorni di autonomia. E la ricarica rapida da 15W permette di avere il 100% in circa 2 ore. Il Galaxy M12 strizza l’occhio anche alla sicurezza: integrato nel sistema operativo c’è Samsung Knox, una tecnologia in grado di proteggere i dati personali degli utenti, respingendo attacchi e virus.

Galaxy M12 in offerta: prezzo e sconto

Per chi è alla ricerca di uno smartphone lowcost con una batteria "infinita" il Galaxy M12 è una delle scelte migliori presenti sul mercato. Lo smartphone sudcoreano è in offerta su Amazon a 179,90€ con uno sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato. Inoltre, c’è la possibilità di acquistare il dispositivo a rate a tasso zero: 5 rate da 35,98€. Questo metodo di pagamento può essere attivato direttamente nella pagina prodotto ed è offerto da Amazon. Infine, come tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Il Galaxy M12 è disponibile in tre diverse colorazioni.

Galaxy M12 – Green

Galaxy M12 – Black

Galaxy M12 – Blue

