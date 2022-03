Samsung Galaxy M12, lo smartphone lowcost oggi costa pochissimo

Tutti conoscono la serie Galaxy S, in molti conoscono la serie Galaxy A, in pochi conoscono i Galaxy M, una delle serie di smartphone di Samsung più recenti. Da un paio di anni l’azienda sud-coreana ha portato anche in Italia i Galaxy M, dispositivi che inizialmente si distinguevano per due caratteristiche: costavano poco e avevano una batteria che durava almeno fino a due giorni. Con gli anni queste caratteristiche sono rimaste identiche e se ne sono aggiunte anche di nuove. Come dimostra il Galaxy M12, smartphone lowcost che oggi troviamo anche in offerta su Amazon a un prezzo di 147,74€, ben il 17% in meno rispetto a quello di listino. Per il cellulare Samsung si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Il Galaxy M12 si caratterizza per uno schermo molto grande e per una scheda tecnica equilibrata, in linea con gli altri smartphone della stessa fascia di prezzo. Sebbene sia un dispositivo di fascia bassa, le prestazioni sono più che accettabili, grazie al processore octa-core e ai ben 4GB di RAM. Una delle particolarità dello smartphone è il comparto fotografico: nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere, tra cui quella principale da 48MP. L’offerta è molto allettante e potrebbe finire da un momento all’altro, quindi, bisogna essere veloci se si vuole acquistare lo smartphone lowcost.

Galaxy M12: la scheda tecnica

Se non avete troppe pretese sul vostro nuovo smartphone, il Galaxy M12 è uno dei dispositivi da tenere in considerazioni. Ha una scheda tecnica equilibrata, che non spicca per performance elevate, ma che sicuramente non vi lascerà “a piedi" nel momento del bisogno.

Lo smartphone ha uno schermo da 6,5" con risoluzione HD e garantisce colori vivaci e una buona luminosità. Sotto il display troviamo un processore octa-core con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 48MP, accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 5MP e da due obiettivi da 2MP per la profondità e gli scatti macro. Grazie al sensore di profondità è possibile scattare ritratti perfetti anche con la fotocamera posteriore. Nella parte frontale troviamo un sensore da 8 Megapixel pensato appositamente per i selfie.

La batteria è un altro dei punti forti del dispositivo. Grazie alla batteria da 5000mAh si riesce a utilizzare il dispositivo anche per due giorni consecutivamente senza troppi problemi e con la ricarica rapida si riesce ad avere il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Galaxy M12 in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost, difficilmente troverete qualcosa di meglio del Samsung Galaxy M12. Lo smartphone oggi è in offerta su Amazon a un prezzo di 147,74€, ben il 17% in meno rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi si risparmiano più di 30€, una bella cifra per un dispositivo che costa relativamente poco. Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono a disposizione 30 giorni, quindi, si ha tutto il tempo per provarlo.

