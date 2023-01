Il Galaxy low cost torna in sconto: affare da non perdere

Nella vasta (forse persino troppo) gamma di telefoni Samsung non ci sono solo i top di gamma della serie Galaxy S, ma anche molti ottimi smartphone dalle caratteristiche tecniche meno "estreme" ma molto più accessibili al grande pubblico. Grazie a questi modelli è possibile comprare un telefono Samsung economico e godere dell’ottima assistenza del brand coreano spendendo poco. Un esempio è il Samsung Galaxy M13, uno dei telefoni Samsung che costano di meno e che, in questo momento, è anche in sconto su Amazon.

Samsung Galaxy M13 – Exynos 850 – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy M13: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy M13 è un dispositivo di fascia bassa su cui è stato confermato il chip Exynos 850, già presente sul precedente Galaxy M12, con modem 4G. Il comparto memorie è composto da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il display è di tipo LCD IPS Infinity-V (ha il notch a V) e misura 6,6 pollici, la risoluzione è Full HD+, la frequenza di aggiornamento è di 90 Hz e ha lettore per le impronte digitali posto lateralmente.

Sul retro sono stati collocati i tre sensori fotografici: il principale da 50 MP (f/1.8), il sensore ultra grandangolare da 5 MP (f/2.2) e il sensore di profondità 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.2) sufficiente per qualche punta e scatta e per le videochiamate.

Le connessioni, oltre al 4G, includono il chip NFC per i pagamenti contactless e la lettura delle card come la CIE e il jack da 3,5 mm utile per le cuffie con filo. La batteria ha una capacità di 5.000 Mah e la ricarica è da 15W.

Samsung Galaxy M13: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy M13 è arrivato in Italia lo scorso maggio al prezzo di listino, già piuttosto basso, di 219,90 euro. Grazie all’offerta Amazon in corso è scontato a 199,90 euro (-9%, -20 euro). Ottima occasione per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile, di ottima marca ma non vuole spendere una fortuna.

Samsung Galaxy M13 – Exynos 850 – Versione 4/128 GB