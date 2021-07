Samsung Galaxy M22: ecco il prezzo europeo del nuovo smartphone medio

Gli smartphone di fascia alta sono i prodotti più affascinanti, quelli che più di tutti l’attenzione catturano nonché quelli con cui le aziende produttrici mettono a bilancio i ricavi maggiore. È però con i prodotti di fascia media e di fascia bassa che, nonostante i margini ridotti di guadagno, le aziende si contendono la supremazia.

Essere presenti in ogni fascia, vendere tanti prodotti consente alle case produttrici di avere un bacino d’utenza importante, di fidelizzare gli appassionati e sperare che magari un giorno il cliente di un prodotto di fascia media ne acquisti uno di fascia alta. Conta di strappare tanti clienti alla concorrenza Samsung attraverso il Galaxy M22, smartphone di fascia media appunto che dovrebbe esordire nelle prossime settimane. Che la presentazione sia questione di poco lo suggerisce non tanto la mole di indiscrezioni sul suo conto, che in realtà non sono molte, quanto i fatti che le prime certificazioni siano andate in porto e che si inizi a parlare di prezzo in maniera già piuttosto seria. Proprio in queste ore infatti è arrivata un’indiscrezione sul possibile prezzo di Samsung Galaxy M22 in Europa.

Prezzo da… smartphone Samsung di fascia media!

Il mese scorso Samsung Galaxy M22 è stato certificato dall’ente Bluetooth SIG, un passaggio che di solito avviene non troppo tempo prima della presentazione. L’ente non ha tuttavia rivelato molto del prossimo medio di gamma coreano, se non che lo smartphone supporterà il Bluetooth in versione 5.0, come molti altri peraltro.

Nonostante la mancanza di altre informazioni e di indizi da parte di Samsung che confermino l’uscita imminente di Galaxy M22, un distributore ha ottenuto delle informazioni sul prezzo di Galaxy M22 in Europa poi passate alla stampa.

Samsung Galaxy M22 in configurazione con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna dovrebbe costare 239,90 euro tasse incluse. Difficile stabilire se lo screenshot finito su Twitter sia reale, ma a ben vedere il possibile prezzo di Galaxy M22 sembra coerente con la fascia di mercato e con le richieste medie di Samsung per i prodotti di questo tipo.

Il possibile prezzo italiano di Samsung Galaxy M22

Proprio sul tema delle tasse dovrebbe giocarsi la partita del costo al centesimo su ciascun mercato in cui sarà proposto. In Italia ad esempio la tassazione è maggiore rispetto alla media delle nazioni europee, quindi, se la voce dicesse il vero, dovremmo comunque attenderci un prezzo di listino anche leggermente maggiore rispetto ai circa 240 euro di cui si parla.

Altro aspetto che confermerebbe la validità della “soffiata" è il prezzo di Samsung Galaxy A22, perfettamente in linea con quello anticipato dalle indiscrezioni sul conto di Galaxy M22. Peraltro il primo costa in Italia circa 250 euro, lo stesso prezzo che sarebbe lecito attendersi nel nostro Paese IVA inclusa per Galaxy M22.