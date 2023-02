Samsung Galaxy M23 5G: con l'offerta Amazon il prezzo è irresistibile

Un buon telefono di fascia media, costruito con materiali di buona qualità, di una marca affidabile, con una scheda tecnica discreta e con aggiornamenti del sistema operativo regolari e veloci. Un dispositivo del genere non è così facile da trovare? Verissimo, e quando lo si trova ha spesso un prezzo di listino elevato.

Per fortuna le offerte Amazon ci aiutano, proponendo a prezzi più abbordabili dispositivi come il Samsung Galaxy M23 5G, arrivato in Italia la scorsa primavera con un prezzo "alla Samsung" e oggi, grazie allo sconto, molto più appetibile.

Samsung Galaxy M23 5G – Qualcomm Snapdragon 750 5G – Versione 4/128 GB

Samsung Galaxy M23 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Samsung Galaxy M23 5G è il Qualcomm Snapdragon 750 5G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB, acquistando a parte una scheda microSD.

Il display misura 6,6 pollici, è di tipo LCD, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel). Come in tutti i dispositivi con schermo LCD, anche su Galaxy M23 5G il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Sul retro del telefono sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP, il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore, utile per selfie e videochiamate è da 8 MP.

Le connessioni, oltre al 5G, includono l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche, il Bluetooth 5.0, il WiFi 5 e il jack da 3,5 millimetri, utile per chi alle cuffiette wireless preferisce le cuffie cablate.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 25W, potenza tipica dei Samsung.

Samsung Galaxy M23: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy M23 5G è di 299,90 euro, che non sono pochi ma sono il classico prezzo Samsung: la casa coreana è famosa per la qualità dei suoi dispositivi, ma anche per essere costosa.

Grazie all’offerta in corso su Amazon però, è possibile acquistare lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy M23 5G scontato a 259 euro (-14%, -40,90 euro). Ottima occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di qualità, con tutto l’essenziale per la vita digitale quotidiana, ma non vuole spendere una cifra eccessiva.

