Samsung Galaxy M33: con lo sconto Amazon è un best buy

I telefoni di fascia media sono quelli con il rapporto caratteristiche-prezzo migliore, ma i telefoni di fascia media Samsung sono quelli con il prezzo maggiore. Come tutti gli smartphone dei brand migliori, infatti, questi telefoni offrono più qualità e più assistenza (in una sola parola: più serenità), ma ad un prezzo superiore.

Il Samsung Galaxy M33 5G, arrivato sul mercato italiano meno di un anno fa, ne è un esempio: offre una scheda tecnica equilibrata e adatta a soddisfare le esigenze del grande pubblico, ed è stato costruito con attenzione ai dettagli, ma è caro. Come al solito, però, trovando l’offerta Amazon giusta è possibile prendere i famosi due piccioni con una fava.

Samsung Galaxy M33 5G – Processore Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy M33: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Samsung Galaxy M33 è l’Exynos 1280 (prodotto a 5 nanometri) abbinato, nel caso dell’offerta in corso su Amazon, a 6 GB di RAM e a 128 GB di archiviazione, che gli utenti potranno sempre espandere fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD, misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, dettaglio non comune in questa fascia di prezzo, ed ha la protezione Corning Gorilla Glass 5. Il lettore per le impronte digitali, come sempre se pannello è un LCD, non è integrato sotto lo schermo. In questo caso è montato lateralmente.

Il comparto delle fotocamere posto sul retro del Samsung Galaxy M33 e accorpato in un modulo quadrato dai bordi arrotondati, è composto da un sensore principale da 50 MP abbinato a un sensore ultra grandangolare da 5 MP e da una coppia di sensori da 2 MP per profondità e macro, per un totale di 4 sensori. La fotocamera anteriore, invece, è da 8 MP.

Oltre al 5G, non mancano l’NFC per i pagamenti contactless (con il POS) e la lettura dei chip delle card elettroniche, il Bluetooth 5.1 e il jack da 3,5 mm utile per le cuffie con filo. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 25W.

Samsung Galaxy M33: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy M33 è un ottimo smartphone di fascia media, buono un po’ per tutti e per tutte le applicazioni, ma ha un prezzo di listino di 339,90 euro che lo rende più caro rispetto ad offerte analoghe presenti sul mercato. Ma si sa, i Samsung sono telefoni costruiti con materiali eccellenti e dunque costano di più.

Per questo motivo non possiamo che consigliarvi di approfittare dell’offerta in corso su Amazon che fa scendere il prezzo a 299,90 euro (-12%, -40 euro).

