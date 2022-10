Samsung Galaxy M33: il medio per tutti in grande sconto

La fascia media del mercato degli smartphone è la più competitiva, con abbondanza di modelli a prezzi di ogni tipo. Bisogna saper scegliere il telefono giusto e individuare tra i tanti, uno con una buona scheda tecnica ad prezzo conveniente. Come il Samsung Galaxy M33 5G, un telefono "100% medio", molto equilibrato ma, da buon Samsung, fatto bene e con un ottimo supporto e aggiornamenti software continui. Il prezzo di listino è leggermente alto, ma con questa offerta Amazon Galaxy M33 è da prendere senza alcun dubbio.

Samsung Galaxy M33 – Processore Exynos 1280 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy M33: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Samsung Galaxy M33 5G è dotato del processore Exynos 1280 prodotto a 5 nanometri, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD da 6,6 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz non scontata su questa fascia di mercato. Il sensore per le impronte digitali è collocato lateralmente, come in tutti i telefoni con schermo LCD.

Le fotocamere posteriori sono quattro: un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e i due sensori da 2 MP per macro e profondità entrambi con apertura focale di f/2,4. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Le connessioni sono tutte di ultima generazione: rete telefonica 5G, NFC per i pagamenti contactless e Bluetooth 5.1. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 25W.

Samsung Galaxy M33: l’offerta Amazon

Lo smartphone Samsung Galaxy M33 ha un prezzo di listino piuttosto buono e pari a 339,90 euro: a parità di caratteristiche sul mercato si trovano prezzi un po’ più bassi, ma i Samsung costano sempre un po’ di più. Ben venga, quindi, l’offerta Amazon in corso che porta il prezzo a 299,99 euro (-12%, -40 euro).

