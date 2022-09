Galaxy M33 in offerta con un super sconto: prezzo mai visto prima

Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost in offerta avete pochissimo tempo (anzi pochissime ore) per approfittare della super promo che troviamo per il Galaxy M33. Il nuovo smartphone medio di gamma dell’azienda sud-coreana è in offerta con uno sconto di ben il 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico su Amazon, pareggiando quello del Prime Day. Il risparmio è di quasi 100€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando la nuova promozione Amazon – Cofidis.

Per chi non la conoscesse, la serie Galaxy M è stata lanciata in Italia da ormai alcuni anni e si rivolge a coloro che sono alla ricerca di smartphone con buone caratteristiche, un’ottima batteria e soprattutto un prezzo in linea con quello dei principali concorrenti. E se a questo aggiungi anche le offerte Amazon ecco che diventano dei veri best buy con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Galaxy M33 si contraddistingue per un buon processore con modem 5G, una batteria da 5.000mAh che assicura fino a due giorni di autonomia e una fotocamera principale da 50MP. Difficile chiedere di più a uno smartphone medio di gamma.

Samsung Galaxy M33: la scheda tecnica

Il Galaxy M33 è uno smartphone versatile e che si adatta a qualsiasi situazione. Se abbiamo bisogno di performance, ci garantisce una buona velocità di esecuzione; se abbiamo bisogno di carica, ci assicura un’autonomia fino a due giorni; se abbiamo bisogno di buone foto, ci assicura ottimi scatti anche grazie all’intelligenza artificiale. Ma andiamo con ordine.

Lo smartphone medio di gamma di Samsung ha uno schermo AMOLED molto ampio da 6,6" con risoluzione FHD e tecnologia Super Smooth che assicura un refresh rate fino a 120Hz che rende il dispositivo molto più fluido nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto il processore octa-core Exynos 1200 (prodotto direttamente da Samsung) con all’interno anche il modem per il 5G. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB con la scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico per essere uno smartphone medio di gamma. Troviamo una fotocamera principale da 50MP, un sensore ultra-grandangolare da 5MP e due sensori da 2MP dedicati alla foto macro e alla profondità (molto utile per i ritratti). Non mancano le classiche modalità di scatto che troviamo in tutti i dispositivi Samsung.

Chiudiamo con uno dei pezzi forti del dispositivo: la batteria da 5.000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale. E grazie alla ricarica rapida da 25W si ha il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Samsung Galaxy M33 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Galaxy M33 è disponibile su Amazon a un prezzo di 249€, con uno sconto del 27% rispetto a quello di listino. Per uno smartphone uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di una super offerta: il risparmio netto è di 90€. Si tratta anche del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solamente in fase di check-out (leggete bene il regolamento). Lo smartphone è già disponibile e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni, anche meno di 24 ore per i clienti Prime.

Galaxy M33 – blu

Galaxy M33 – marrone

Galaxy M33 – verde