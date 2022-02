Samsung Galaxy M52 5G: il medio coreano al minimo storico

L’offensiva di Samsung al mercato degli smartphone 2022 è ufficialmente iniziata con la presentazione della nuova gamma Galaxy S22, ma nel frattempo i dispositivi lanciati nella seconda parte del 2021 restano ancora decisamente appetibili. Specialmente quelli di fascia media, e in particolare Galaxy M52 5G, cioè il modello medio della gamma media di Samsung.

Medio al 100%, quindi, tranne che nella qualità costruttiva e nella cura del software come sempre, per i prodotti Samsung, ad alti livelli. Galaxy M52 è uno dei tantissimi smartphone di media gamma del 2021 che ruota intorno all’azzeccatissimo chip Qualcomm Snapdragon 778G, un processore che non è mai né troppo né troppo poco, un simbolo di equilibrio e, molto probabilmente, il chip più riuscito di Qualcomm l’anno scorso. Infatti Samsung l’ha scelto per questo smartphone, che proprio dell’equilibrio fa la sua bandiera. Il prezzo di listino stona un po’, essendo più alto rispetto a quello dei competitor. Ma Samsung, si sa, è un produttore premium e i suoi telefoni costano sempre un po’ di più. Ben venga, quindi, lo sconto in corso su Amazon per questo modello che, adesso, è medio anche nel prezzo.

Samsung Galaxy M52 5G: caratteristiche tecniche

Lo Snapdragon 778G di Qualcomm, su cui si basa Samsung Galaxy M52, è un chip in grado di svolgere senza problemi di sorta tutti i compiti richiesti ad uno smartphone medio, nel giorno medio di utilizzo. Sopra la media, invece, è il display Super AMOLED da ben 6,7 pollici e con refresh rate da 120 Hz: fluido come quello di molti smartphone di fascia superiore.

Buone, come da tradizione Samsung, le fotocamere posteriori (principale da 64 MP, grandangolare da 12 MP e macro da 5 MP) e quella frontale, da 32 MP. Dove Samsung continua ad essere indietro rispetto alla concorrenza, e lo è volutamente per scelta tecnica, è la ricarica della batteria (da ben 5.000 mAh, tra l’altro): non si va oltre i 25 watt, perché secondo Samsung la ricarica veloce rovina gli accumulatori nel tempo.

Samsung Galaxy M52 5G: l’offerta Amazon

L’ottimo Samsung Galaxy M52 5G è arrivato sul mercato a fine settembre 2021, quindi è un dispositivo molto recente, con un prezzo di lancio non certo bassissimo: 399 euro.

Col passare dei mesi il prezzo è sceso un po’, ma non di molto. Adesso, invece, su Amazon c’è l’offerta giusta su Galaxy M52 5G: 299 euro (-100 euro, -25%). Prendetelo subito, non è mai stato così economico.

Samsung Galaxy M52 5G – Versione 6/128 GB