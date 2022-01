Samsung Galaxy M52 5G: un ottimo medio, ora ad un ottimo prezzo

A differenza di quanto si possa pensare, Samsung non riesce a distinguersi solo nella fascia alta e “premium" del mercato degli smartphone: al contrario, il produttore coreano è in grado di proporre ottimi prodotti anche nella fascia bassa, con la gamma Galaxy A, e media, con la gamma Galaxy M. Samsung Galaxy M52 5G ne è un esempio.

Lanciato sul mercato a fine settembre 2021, arrivato sugli scaffali (e anche online) poco dopo, è uno dei tanti smartphone di fascia media che durante l’anno scorso ha sfruttato il processore Qualcomm Snapdragon 778G per offrire ai suoi acquirenti un elevato rapporto tra prezzo e prestazioni. In più, come tutti i Samsung, ha saputo offrire anche una elevata qualità costruttiva generale, basata sulla scelta di buoni materiali, e l’ormai famosa piacevolezza dell’interfaccia One UI di tutti i Samsung. Il mercato ha risposto bene e Samsung ha venduto parecchi Galaxy M52 5G, anche se il prezzo di listino era leggermente superiore a quello della media dei dispositivi concorrenti. Ben venga, quindi, l’offerta oggi in corso su Amazon: Samsung Galaxy A52 5G, in versione 6/128 GB, con uno sconto di quasi il 20%.

Samsung Galaxy M52 5G: caratteristiche tecniche

Come già accennato, Samsung Galaxy M52 5G ruota tutto intorno allo Snapdragon 778G di Qualcomm: è un chip in grado di svolgere senza alcun problema tutti i compiti tipicamente richiesti ad uno smartphone medio (e, a dire il vero, anche molto di più).

Il secondo aspetto tecnico di rilievo del Galaxy M52 5G è lo schermo: un grande 6,7 pollici con tecnologia Super AMOLED e refresh rate da ben 120 Hz, prodotto dalla stessa Samsung.

Lo schermo è di tipo “Infinity-O“, cioè con il foro al centro in alto per ospitare la fotocamera frontale: un sensore da 32 MP abbastanza grandangolare, che può registrare video fino alla risoluzione 4K. Il comparto fotografico posteriore, invece, è composto da una fotocamera principale da 64 MP, una grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP.

Buona la batteria, da 5.000 mAh, mentre la ricarica si limita a 25 Watt: molti concorrenti fanno meglio, ma Samsung ha scelto di preferire la salute della batteria nel tempo alla velocità di ricarica.

Samsung Galaxy M52 5G: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy M52 5G, quindi, è uno smartphone medio a tutto tondo, che va bene per tutto senza eccellere in nulla (esattamente ciò che dovrebbe fare ogni smartphone medio). Il tutto ad un prezzo di listino buono, ma non buonissimo: 399,99 euro sul sito ufficiale di Samsung.

Su Amazon, però, adesso lo stesso dispositivo è disponibile con un corposo sconto che porta il prezzo finale a 330,62 euro (-68,38 euro, -17%). A questo prezzo Samsung Galaxy M52 5G è decisamente il cellulare di fascia media da comprare a inizio 2022: qualcosa di più conveniente deve ancora arrivare.

Samsung Galaxy M52 5G – Versione 6/128 GB