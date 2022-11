Samsung Galaxy M53 5G: l’offerta su Amazon stupisce tutti

Gli smartphone di fascia media sono tra i telefoni più apprezzati per il buon compromesso tra scheda tecnica e prezzo. Samsung lo sa e, infatti, ha due intere linee di telefoni in questa fascia: i Galaxy A e i Galaxy M. A volte, poi, capita che uno di questi modelli va in sconto su Amazon e, automaticamente, l’affare è assicurato.

Samsung Galaxy M53 5G, ad esempio, che al momento è protagonista di una offerta molto interessante. Il dispositivo ha una scheda tecnica di fascia media con un buon chip e delle fotocamere più che sufficienti per il punta e scatta quotidiano, consuma poco e ha una buona batteria. Infine lo schermo: ottimo anche quello, come c’è da aspettarsi da un Samsung.

Samsung Galaxy M53 – MediaTek Dimensity 900 – Versione 6/128 GB – Blue

Samsung Galaxy M53 – MediaTek Dimensity 900 – Versione 6/128 GB – Brown

Samsung Galaxy M53 – MediaTek Dimensity 900 – Versione 6/128 GB – Green

Samsung Galaxy M53 5G: caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy M53 con chip MediaTek Dimensity 900 , un processore a 6 nm in grado di offrire potenza a sufficienza per le classiche app quotidiane: social, navigazione Internet, messaggistica. Il modello in offerta su Amazon ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB.

Il display misura 6,7 pollici ed è di tipo AMOLED con supporto FHD+, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il sensore per la lettura delle impronte digitali è posto lateralmente.

Le fotocamere posteriori sono quattro: il sensore principale da 108 MP, il sensore grandangolare da 8 MP e una coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

L’audio è stereo e supporta il Dolby Atmos, mentre tra le connessionidisponibili ci son sia il Bluetooth 5.2 che l’NFC per pagamenti contactless e lettura chip di card elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica da 25W, più che sufficiente per arrivare serenamente a fine giornata anche con un utilizzo intenso del telefono.

Samsung Galaxy M53: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy M53 ha un prezzo di listino di 479,90 euro, che è il solito prezzo alla Samsung: superiore alla media, ma è un Samsung e quindi va bene così. Per fortuna, però, su Amazon possiamo ora comprare il Samsung Galaxy M53 5G a 399,99 euro (-17%, -79,91 euro). L’offerta è disponibile per tre colori: Blue, Brown e Green.

