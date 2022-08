Samsung Galaxy M53 5G: l’offerta Amazon taglia il prezzo

Chiunque sia alla ricerca di uno smartphone medio con un buon compromesso tra scheda tecnica e prezzo, sa quanto sia difficile scegliere tra le tante proposte disponibili sul mercato. Ma diventa più semplice scegliere se ci si affida a un marchio importante, come Samsung che propone smartphone costruiti con materiali di qualità e con prestazioni tecniche affidabili. Ad esempio il Galaxy M53 5G, telefono dalla buona scheda tecnica e dal prezzo invitante, specialmente adesso che è in sconto su Amazon.

Questo telefono è stato presentato senza troppi clamori lo scorso aprile, è dotato di connettività 5G e un ottimo processore di fascia media. Ma ciò che lo distingue è il gruppo di fotocamere poste sul retro con un sensore principale da 108 MP e la capiente batteria da 5.000 mAh che assicura una notevole autonomia. Questo telefono, dunque, nasce per scattare foto e girare video, ma anche per navigare, usare app di messaggistica e streaming senza alcun intoppo e sopporta anche un utilizzo intenso, senza scaricarsi troppo in fretta. In più è un Samsung Galaxy, in più è in offerta con uno sconto di ben 100 euro: cosa chiedere di più?

Galaxy M53 5G: caratteristiche tecniche

A bordo del Samsung Galaxy M53 c’è il chip MediaTek Dimensity 900 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile con scheda microSD fino a 1 TB.

Il display è il solito ottimo pannello Super AMOLED+ da 6,7 pollici prodotto da Samsung, con risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo ha un notch a foro, che ospita la fotocamera per i selfie da 32 MP.

Sul retro del Samsung Galaxy M53, invece, troviamo il modulo con quattro fotocamere: un sensore principale da 108 MP (f/1.8), un sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) infine una coppia di sensori da 2 MP, il Macro (f/2.4) e profondità (f/2.4). Come al solito è il principale a fare il grosso del lavoro e, in questo caso, si tratta di un buon sensore che fa buone foto.

La batteria del Samsung Galaxy M53, come anticipato, è da 5.000 mAh e con ricarica da 25W. Come da tradizione Samsung la ricarica non è molto veloce e il caricabatterie non è incluso nella confezione: si tratta di una politica alla quale il produttore coreano ormai ci ha abituati.

Infine, il sistema operativo è Android 12, con interfaccia utente Samsung One UI 4.1.

Galaxy M53 5G: l’offerta Amazon

Lo smartphone Samsung Galaxy M53 5G è disponibile in tre colori: Blue (blu scuro), Brown (cioccolato) e Green (verde scuro) e costa di listino 479,90 euro, ma grazie all’offerta di Amazon il prezzo è scontato di un bel po’ per cui lo si paga solo 379 euro (-100,90, -21%) nella versione da 6/128 GB di memoria.

Samsung Galaxy M53 5G 6 GB RAM 128 GB memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB