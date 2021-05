Samsung Galaxy S21 è lo smartphone ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo

Samsung ci riprova quest’anno con Galaxy S21, dopo che il tentativo dell’anno scorso con Galaxy S20+ è andato a vuoto a casa della pandemia di Covid-19 esattamente come le Olimpiadi. Così l’azienda di Seoul annuncia la Olympic Games Edition del suo Galaxy S21, che di riflesso diviene lo smartphone ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo.

Permane tuttavia un alone di incertezza, tanto sulla possibilità che Galaxy S21 e Samsung ricevano la visibilità attesa da un evento seguito in tutto il mondo, quanto, soprattutto, sul fatto che i Giochi Olimpici di Tokyo prendano finalmente il via. Sono segnati in calendario dal 23 luglio all’8 agosto prossimi, ma in Giappone c’è il timore che in quel periodo possa verificarsi una quarta ondata dell’epidemia che costringa gli organizzatori ad annullare tutto, ancora una volta. La campagna vaccinale procede a rilento dalle parti di Tokyo, e il rischio di un nuovo rinvio viene considerato abbastanza concreto.

Ecco il Samsung Galaxy di Tokyo 2021

Di certo c’è che se i battenti delle Olimpiadi dovessero aprirsi, Samsung Galaxy S21 sarà lo smartphone ufficiale dell’evento. Samsung Galaxy S21 5G Olympic Games Edition è già disponibile all’acquisto per il momento però solamente in Giappone tramite lo shop online DoCoMo, forse per via dell’iniziativa scelta per spingere le vendite.

Infatti chi acquista un Samsung Galaxy S21 5G Olympic Games Edition guadagna la possibilità di rientrare in un bacino di 200 clienti sorteggiati che implica la partecipazione in qualità di ospite alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, evento capace di regalare uno spettacolo sempre emozionante.

Le particolarità di Samsung Galaxy S21 5G Olympic Games Edition coinvolgono la colorazione tra il blu ed il viola – denominata Phantom Blue – , il profilo del modulo fotografico in colorazione oro, il logo delle Olimpiadi sul retro e poi delle modifiche al software tra sfondi e animazione di avvio e spegnimento dedicati e infine una confezione di vendita speciale sulla quale tuttavia non abbiamo informazioni ulteriori.

I più curiosi sappiano che Samsung Galaxy S21 5G Olympic Games Edition ha il SoC Snapdragon 888 di Qualcomm – invece dell’Exynos 2100 prodotto da Samsung con il quale viene venduto in Italia – insieme ad 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 non rappresenteranno comunque l’ultima spiaggia olimpica per Samsung, che nel 2018 ha annunciato di aver esteso la collaborazione inaugurata nel 1998 con il comitato olimpico fino al 2028, edizione che vedrà protagonista la città di Los Angeles.