Samsung Galaxy S21 FE in arrivo: Galaxy S20 FE in fortissimo sconto

Uno dei telefoni più attesi del 2021 sta per arrivare: troppi segnali vanno nella stessa direzione. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S21 FE, l’attesissimo top di gamma low cost di Samsung dedicato ai fan, che sarà una versione economica di Galaxy S21 e, quasi certamente, sarà preso d’assalto dagli amanti più giovani del marchio coreano.

Questo modello è stato dato come in arrivo imminente più volte nelle scorse settimane, ma sembrerebbe che la famosa crisi dei chip abbia impedito a Samsung di presentarlo quando avrebbe voluto. L’azienda non ha mai detto nulla di ufficiale in merito, ma ad agosto si è lasciata sfuggire su Instagram un post promozionale in cui il Galaxy S21 sembrava inserito tra i prodotti per il “back to school“, quindi tra quelli da lanciare a inizio autunno. Poco dopo, a fine agosto, i predecessori Samsung Galaxy S20 FE 4G e 5G sono andati in fortissimo sconto su Amazon. Poi i rumor sono tornati a insistere su un rinvio del lancio di S21 FE e, infine, pochi giorni fa è apparsa la pagina di supporto ufficiale sul portale tedesco di Samsung per il Galaxy S21 FE. Adesso i due modelli FE dell’anno scorso vanno di nuovo in sconto. Se non ora, quando?

La situazione Galaxy S20 FE

Già da diverse settimane i Galaxy S20 FE 4G e 5G sono spariti dallo store Amazon di Samsung e si trovano solo sul sito ufficiale, a prezzo pieno di 669 euro e 769 euro. Ma nel caso del Galaxy S20 FE 5G ben cinque colori su sei non sono disponibili: c’è solo il Cloud Navy, mentre tutti gli altri sono “Disponibile a breve“.

Nelle catene di elettronica e tra i venditori terzi su Amazon, invece, qualcosa ancora si trova ma gli esemplari a disposizione sono ben pochi e tutti scontati. Chi vuole fare un affare, quindi, dovrebbe cogliere l’occasione perché è chiaro che Samsung e i vari venditori stanno ormai cercando di svuotare i magazzini, in vista dell’arrivo imminente di Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S20 FE: le offerte migliori

Tutti gli ultimi smartphone Samsung Galaxy S20 FE ancora disponibili sono adesso in mano a venditori terzi: non li troverete venduti né da Samsung né da Amazon, ma da commercianti minori che sono riusciti ad accaparrarsi gli ultimi esemplari.

Le offerte migliori sono su Galaxy S20 FE 4G, con tagli di prezzo che superano il 30%. Ecco alcuni esempi.

Samsung Smartphone Galaxy S20 FE 4G – Versione 6/128 GB

Ancor meno, come numero, sono i Samsung Galaxy S20 FE 5G disponibili e in questo caso gli sconti sono molto buoni, ma si fermano al 25%.

Ripetiamo, per chiarezza e per correttezza, che si tratta di modelli messi in vendita da venditori terzi. Ricordiamo anche che, molto spesso, questi venditori mettono in vendita pochi esemplari a prezzi stracciati e poi alzano repentinamente il prezzo. Per questo consigliamo a chi cerca uno smartphone Galaxy S20 FE di fare in fretta.

Anche perché, ripetiamo anche questo, si tratta dei fuochi d’artificio finali prima dell’arrivo di Samsung Galaxy S21 FE.