Samsung Galaxy S21 FE, a questo prezzo è da comprare subito

Il Galaxy S21 FE è stato tra i primi smartphone a essere presentato nel 2022 dall’azienda sudcoreana e ha “lanciato la volata" al Galaxy S22 che vedremo sul mercato nelle prossime settimane. L’arrivo del nuovissimo top di gamma di Samsung ha avuto un effetto benefico: il prezzo del Galaxy S21 FE ha toccato un nuovo minimo storico e a un mese dal lancio lo troviamo già scontato del 25%. Oggi su Amazon lo smartphone top di gamma è in offerta a 579,08€ e rispetto al prezzo di listino il risparmio è di circa 200€. Non poco per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche.

Il Galaxy S21 FE è in tutto e per tutto un top di gamma che non ha nessun timore di essere confrontato con altri dispositivi presenti sul mercato. Ha un comparto fotografico addirittura migliore rispetto al suo fratello (dati DXoMark, azienda che effettua comparazioni tra fotocamere) e assicura prestazioni elevatissime grazie alla presenza dello Snapdragon 888 e ai 6GB di RAM. Anche lo schermo è di qualità superiore con un refresh rate che arriva fino a 120Hz. Se siete alla ricerca di un vero top di gamma economico, il Galaxy S21 FE è uno dei migliori che potete trovare sul mercato in questo momento.

La scheda tecnica del Galaxy S21 FE

Da oramai alcuni anni Samsung lancia dopo qualche mese dall’uscita del Galaxy S una versione dedicata ai “fan". Uno smartphone che nelle intenzioni dovrebbe essere un best buy con un prezzo abbordabile e con le migliori componenti che offre il mercato. Il risultato non è sempre come nelle intenzioni, ma con il Galaxy S21 FE ci è andata molto vicina. Il prezzo è elevato (ma con lo sconto del 25% disponibile oggi è già più abbordabile), ma le componenti sono veramente ottime.

Lo schermo ha una diagonale da 6,4" ed è un Dynamic AMOLED con frequenza d’aggiornamento che arriva fino a 120Hz. Il refresh rate si adatta al tipo di app che si sta utilizzando: al massimo con videogame e con i social, al minimo con i video. In questo modo si riesce a ottimizzare anche il consumo della batteria. I colori del display sono molto vivaci e grazie al vetro Gorilla Glass Victus è molto difficile romperlo, anche dopo cadute da altezze elevate (comodino, tavolo, scrivania).

Sotto la scocca trova posto uno dei migliori chipset disponibili in circolazione: lo Snapdragon 888 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Anche il comparto fotografico è di ottima qualità: nella parte posteriore trovano posto due fotocamere da 12MP (quella principale e quella grandangolare) e una da 8MP (teleobiettivo). La fotocamera selfie è da 32MP. Il comparto fotografico del Galaxy S21 FE è stato valutato addirittura migliore rispetto a quello del Galaxy S21, con foto e video di livello quasi professionale. Grazie alla modalità notte gli scatti sono brillanti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone è anche impermeabile come testimonia la certificazione IP68. La batteria è da 4500mAh e grazie alla ricarica rapida si ha il 100% di autonomia in circa un’ora.

Galaxy S21 FE in offerta: prezzo e sconto

Il Galaxy S21 FE è in offerta su Amazon a un prezzo di 579,08€, con uno sconto del 25% su quello di listino. Per uno smartphone uscito sul mercato da circa un mese si tratta di una super offerta da non lasciarsi sfuggire. Il Galaxy S21 FE è uno dei migliori smartphone disponibili in questa fascia di prezzo. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è assicurata in un paio di giorni. Per il reso ci sono 14 giorni di tempo.

Lo smartphone è disponibile anche nella colorazione “Lavanda", ma il prezzo è leggermente più elevato: 584,90€.

Inoltre su Amazon è attiva anche una promozione esclusiva: comprando il Galaxy S21 FE si riceverà un coupon per risparmiare 50€ sull’acquisto delle Galaxy Buds Pro, Buds2, Watch4 BT, Watch4 Classic BT. Il regolamento è presente nella pagina prodotto su Amazon.

Samsung Galaxy S21 FE – nero

Samsung Galaxy S21 FE – lavanda