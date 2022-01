Samsung Galaxy S21+, il prezzo è crollato: ora è da acquistare subito

Con l’uscita del Galaxy S22 prevista per le prossime settimane, il Galaxy S21 diventa un’opzione da valutare se si vuole acquistare uno smartphone top di gamma. Il prezzo di tutte e tre le versioni lanciate lo scorso anno dovranno calare, per far spazio al nuovo top di gamma sudcoreano. E per il Galaxy S21+ questo è già successo: su Amazon, infatti, lo smartphone è in offerta a 747,90€, con uno sconto di ben il 31% sul prezzo di listino. Si tratta di un risparmio di oltre 330€, una bella cifra per uno dispositivo che tutt’oggi è ancora un top di gamma.

Sebbene sia uscito sul mercato da oramai un anno, il Galaxy S21+ è ancora uno dei migliori nella fascia premium. A bordo troviamo componenti che pochi smartphone hanno e che garantiscono prestazioni elevatissime. Nessun problema nell’utilizzare più applicazioni contemporaneamente e l’apertura dei videogame è quasi istantanea, anche per quelli più pesanti. Il merito è del chipset Exynos 2100 e degli 8GB di RAM. Inutile dire che anche il comparto fotografico permette di scattare immagini e registrare video di una qualità professionale.

Se vuoi restare aggiornato con le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Caratteristiche Galaxy S21+

Leggendo la scheda tecnica del Galaxy S21+ si capisce perché abbiamo di fronte un vero smartphone premium, con prestazioni elevatissime. Seppur sia uscito sul mercato da quasi un anno, resta ancora un dispositivo estremamente potente.

A bordo troviamo il chipset Exynos 2100, prodotto direttamente da Samsung, con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Di ottima qualità anche lo schermo AMOLED 2x che ha una diagonale da 6,7” con refresh rate che arriva fino a 120Hz.

Il punto di forza del Samsung Galaxy S21+ è sicuramente il comparto fotografico. Sono anni che l’azienda sudcoreana lavora affinché i suoi smartphone siano tra i migliori nello scattare fotografie. E con il Galaxy S21+ è stato fatto un buon lavoro. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere: quella principale da 12 Megapixel, quella ultragrandangolare sempre da 12MP e poi un teleobiettivo da 64MP con Space Zoom fino a 30x. La selfie camera, invece, è da 10MP. Con il Galaxy S21+ è possibile registrare video con una risoluzione fino a 8K e con una qualità professionale. L’intelligenza artificiale, invece, analizza le foto e fa in modo che ci sia sempre la luce migliore. Disponibile anche la modalità notte per scattare immagini luminose anche in condizioni di scarsa luminosità.

La batteria è da 4800mAh con il supporto alla ricarica super rapida, per aver il 100% di autonomia in poco più di un’ora. Il Galaxy S21+ supporta anche la ricarica rapida Wireless 2.0 e consente di ricarica altri dispositivi wireless (cuffie, smartwatch o gli smartphone dei propri amici).

Galaxy S21+ in offerta: sconto e prezzo

Il prezzo del Galaxy S21+ comincia a scendere ed è il primo effetto dell’arrivo nelle prossime settimane/mesi del nuovo Galaxy S22. Oggi lo smartphone top di gamma sudcoreano lo troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 747,90€, il 31% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di uno dei migliori prezzi di tutto il web. In termini monetari si risparmiano più di 330€. Il prezzo può sembrare elevato, ma bisogna ricordare che il Galaxy S21+ ha un prezzo di listino superiore ai 1000€. Lo smartphone viene venduto e spedito da Amazon. Per il reso ci sono i classici 15 giorni di tempo, quindi lo si può provare con tutta calma.

