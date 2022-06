Samsung Galaxy S22: l’offerta imperdibile su Amazon

Il Samsung Galaxy S22 è lo smartphone top di gamma 2022 dell’azienda sud coreana arrivato da pochissimi mesi sul mercato italiano. La linea Galaxy S22 è composta da tre smartphone: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, telefoni tra i più desiderati e ambiti. Ma sono tutti molto costosi, ben più della media.

Si tratta, infatti, di dispositivi premium e Samsung è nota per essere un’azienda particolarmente attenta alla qualità dei componenti che sono a bordo dei suoi device, quindi i prezzi praticati al pubblico sono per forza di cose più elevati. Per fortuna, però, capitano su Amazon anche delle buone occasioni di acquisto, da prendere al volo per risparmiare un po’ di soldi sul prezzo di listino. In questo caso l’offerta riguarda il Samsung Galaxy S22 standard in colore verde (Green), sia in versione 8/128 GB che 8/256 GB. Nella confezione troviamo incluso anche il caricabatterie come esclusiva della vendita di Amazon (ormai Samsung non include più il caricatore nelle confezioni dei suoi telefoni). Segnaliamo però che la consegna richiede circa 1 mese anche per i clienti Amazon Prime, ma almeno il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutte le conseguenti garanzie.

Samsung Galaxy S22: caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy S22 5G, cioè il modello standard , basa la sua potenza e la sua velocità sul processore Exynos 2200 progettato proprio per questa serie di dispositivi. Sia la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione che quella con con 8/256 GB sono in offerta.

Il display è un AMOLED 2X con risoluzione di 2.340×1.080 pixel e tecnologia LTPO, dunque con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz (che consente un’ottimizzazione dei consumi) ed è protetto da vetro Corning Gorilla Victus.

Sul retro del telefono troviamo tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), un sensore grandangolo (120 gradi) da 12 MP e infine un sensore da 10 MP con zoom ottico 3X e stabilizzatore ottico. La fotocamera frontale è da 10 MP. Con questa configurazione, e con questo processore, Galaxy S22 può girare video in 8K a 24 fps, in 4K a 60 fps o in slow motion HD fino a 960 fps.

La batteria si ferma a 3.700 mAh, con ricarica a 25W e massimo 15W per la ricarica wireless.

Samsung S22 standard: l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy S22 standard colore verde e memorie 8/256 GB è in vendita a prezzo di listino a 929 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 882,55 euro (-74 euro, -5%).

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso colore Green – Versione 8/256 GB

Segnaliamo anche l’offerta sul modello con 8/128 GB di memoria, che costa di listino 879 euro ma è in sconto a 799 euro (-80 euro, -9%).

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso colore Green – Versione 8/128 GB