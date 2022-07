Samsung Galaxy S22 Ultra: l'offerta incredibile di Amazon

Lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22 Ultra è stato presentato lo scorso febbraio con scheda tecnica notevole e caratterizzata, oltre che da un ottimo processore e da un comparto fotocamere potente, anche dalla presenza della S Pen, il pennino che troviamo integrato in un vano della scocca. Proprio il pennino è il motivo per il quale in molti scelgono Galaxy S22 Ultra che, di fatto, è il vero erede della serie Galaxy Note.

Il processore, in comune con gli altri due telefoni della serie (il Samsung Galaxy S22 e il Samsung Galaxy S22+) è il nuovo SoC Exynos 2200 prodotto dalla stessa Samsung, e ha prestazioni simili a quelle del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 del MediaTek Dimensity 9000. La GPU di questo SoC di Samsung, però, è stata realizzata in collaborazione con AMD. Non stupisce il prezzo molto alto, in linea con il precedente Galaxy S21 Ultra dell’anno scorso, ma oggi grazie all’offerta Amazon sul modello con 8/128 GB di memoria, è possibile acquistare Galaxy S22 Ultra con uno sconto molto interessante.

Samsung Galaxy S22 Ultra: caratteristiche tecniche

Come anticipato il SoC a bordo del Samsung Galaxy S22 Ultra è l’ Exynos 2200 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 1 TB, con la schedina microSD.

Il telefono pesa 229 grammi e il display da 6,8 pollici (un Note a tutti gli effetti) è un Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ con luminosità di picco di 1.750 nits e risoluzione di 3.088×1.440 pixel.

Rispetto al Note, ma anche a Galaxy S22 ed S22+, è stato cambiato il comparto fotografico posteriore, formato ora da ben quattro sensori: principale da 108 MP con stabilizzazione ottica (OIS), un grandangolo (120 gradi) da 12 MP, teleobiettivo 3X da 10 MP e teleobiettivo periscopico 10X da 10 MP. Diversa anche la fotocamera frontale, da 40 MP e con autofocus.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica da 45W e wireless da 15W. I colori disponibili per questa imperdibile offerta Amazon sono il Burgundy (vinaccia chiaro), il Green (verde scuro), Phantom Black (nero).

Samsung Galaxy S22 Ultra: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy S22 Ultra è da top di gamma, ossia 1.279,99 euro ma che grazie all’offerta Amazon viene tagliato del 22% portando il prezzo finale sotto la soglia dei mille euro.

Ricapitolando, il Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128 GB nei colori Burgundy, Green e Phantom Black cosa ora 999 euro (-280,99 euro, -22%), venduto e spedito da Amazon. Si tratta del prezzo minimo storico da quando il modello è su Amazon.

Samsung Galaxy Ultra 8/128 GB colore Burgundy

Samsung Galaxy Ultra 8/128 GB colore Green

Samsung Galaxy Ultra 8/128 GB colore Phantom Black