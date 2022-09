Samsung Galaxy S22 Ultra, il prezzo crolla: ora è un’occasione

La serie Galaxy Note ha scritto un piccolo pezzo della storia degli smartphone negli ultimi 5 anni. Per chi non lo sapesse, si tratta degli smartphone Samsung con pennino incluso nella scocca, uno dei pochissimi modelli disponibili sul mercato a supportare l’utilizzo di accessori esterni. L’azienda sudcoreana alla fine dello scorso anno ha mandato in pensione questa serie di smartphone, ma non la loro essenza. E infatti l’ha riproposta sul Galaxy S22 Ultra, il primo dispositivo della serie Galaxy S a supportare l’utilizzo della S-Pen che troviamo nascosta all’interno della scocca. Non è improprio dire che il Galaxy S22 Ultra è uno smartphone diverso da tutti gli altri e che offre una delle migliori schede tecniche che troviamo in questo momento sul mercato.

Come si può intuire, il prezzo di listino di questo dispositivo è veramente molto elevato, ma oggi è il giorno giusto per acquistarlo. Infatti, lo troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 22% che ci fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di acquistarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto direttamente dalla piattaforma di e-commerce. Il Galaxy S22 Ultra è unico in ogni aspetto: monta un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale e che garantisce prestazioni elevatissime, ha uno schermo super luminoso e nella parte posteriore ha ben 4 fotocamere tra cui un sensore professionale da 108MP. Cosa chiedere di più da uno smartphone premium?

Galaxy S22 Ultra: la scheda tecnica

Fare paragoni con altri dispositivi è complicato: il Galaxy S22 Ultra è veramente uno smartphone sui generis, con caratteristiche e funzionalità uniche. La più riconoscibile e immediata è la presenza della S-Pen, il pennino che permette di sfruttare funzionalità sviluppate appositamente per questo tipo di device.

In questo smartphone tutte le caratteristiche sono premium. A partire dallo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8" e che raggiunge una luminosità massima di 1.750 nits, valore che nessun altro dispositivo raggiunge. E per non farci mancare nulla c’è anche il refresh rate che arriva fino a un massimo di 120Hz (uno standard per questo tipo di dispositivi) e che si adatta alle diverse tipologie di contenuto. Lo smartphone monta il miglior processore mai realizzato da Samsung: l’Exynos 2200. Realizzato con una procedura a 4nm, sfrutta al massimo l’intelligenza artificiale per scattare immagini e registrare video sempre perfetti in qualsiasi situazione. A supporto anche 128GB di memoria interna.

In un dispositivo di questo tipo, anche il comparto fotografico deve essere "Ultra". Nella parte posteriore troviamo quattro sensori: la fotocamera principale è da 108MP, poi c’è una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e due teleobiettivi rispettivamente con zoom ottico 3x e 10x. E la fotocamera frontale è da 40MP e permette di scattare selfie incredibili. La potenza senza il controllo sarebbe nulla. E in questo caso il controllo è l’intelligenza artificiale che aiuta l’utente in ogni fase dello scatto. E i risultati sono unici, soprattutto quando c’è poca luce. Grazie alla funzionalità Nightscape, anche nelle notti più buie si riescono a scattare ottime immagini.

L’intelligenza artificiale entra in gioco anche per ottimizzare il consumo di batteria e per far in modo che si arrivi a fine giornata senza troppi problemi. La batteria è da 5.000mAh e ha il supporto alla ricarica rapida da 45W.

Galaxy S22 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo speciale per il Galaxy S22 Ultra: oggi è disponibile su Amazon a 999€, con uno sconto del 22% su quello di listino. Può sembrare uno sconto basso, ma stiamo parlando di un dispositivo super premium e che è già difficile trovare in offerta. Inoltre, c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 83,25€ al mese. Il dispositivo è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in pochissimi giorni. L’offerta non ha una data di scadenza e vista l’alta richiesta potrebbe terminare prestissimo.

