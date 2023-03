Galaxy S23 già scontato su Amazon: prezzo crollato e minimo storico

Lanciato sul mercato poco più di un mese fa, il Samsung Galaxy S23 è, scheda tecnica alla mano, tra i migliori smartphone Android oggi disponibili sul mercato e uno dei maggiori antagonisti dell’iPhone sia per quel che riguarda la potenza di calcolo, sia per la qualità di foto e video.

Per questi motivi (e decine di altri), l’offerta top di oggi sul Galaxy S23 è di quelle da non farsi scappare. Lo smartphone top di gamma del produttore sudcoreano, a poco più di 30 giorni dal lancio, è già disponibile su Amazon con uno sconto che permette di risparmiare più di 100 euro. E acquistando oggi un Galaxy S23 otterrai anche uno sconto sulle Galaxy Buds 2 Pro, gli auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore. In più puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Insomma, una promo esclusiva e completa sotto ogni punto di vista.

Samsung Galaxy S23 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Caratterizzato da un design con bordi arrotondati, il Galaxy S23 monta un SoC Snapdragon 8 Gen 2 che, grazie anche gli 8 gigabyte di RAM, garantisce potenza di calcolo sufficiente a eseguire anche le applicazioni più complesse (come quelle per il fotoritocco e montaggio video).

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1" garantisce poi una qualità dell’immagine al di sopra di ogni altra tecnologia oggi in commercio. Grazie alla mappatura dinamica del tono, lo schermo adatta automaticamente le impostazioni di luminosità, colore e contrasto, per una gramma cromatica più accurata che mai.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da tre sensori, con fotocamera principale da 50MP, capace di realizzare scatti paragonabili a quelli di una reflex medio gamma. Grazie all’intelligenza artificiale, poi, gli scatti notturni sono di una qualità elevatissima: la funzione Nightography mantiene nitidi i dettagli, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati con qualunque condizione di luminosità.

La batteria da 3.900 mAh garantisce un’autonomia prolungata: potrai utilizzare il telefono per tutto il giorno senza paura di ritrovarsi a tarda serata senza carica residua.

Galaxy S23 a tasso zero su Amazon: offerta, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il Samsung Galaxy S23 è disponibile con un ribasso di oltre 100 euro rispetto al listino. Merito dello sconto del 12%, che fa scendere il prezzo da 979,00 euro a 859,00 euro. Allo sconto di 120 euro sullo smartphone si unisce aggiunge anche lo sconto di 100 euro sull’acquisto degli auricolari true wireless Galaxy Buds 2 Pro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare a rate, senza rate e senza spese di istruttoria. Per comprare il Galaxy S23 con finanziamento a tasso 0 si dovrà scegliere il pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello, per poi proseguire il normale flusso di acquisto. In questo modo, il Galaxy S23 costa 71,59 euro al mese per 12 mesi.

