Samsung Galaxy Tab A7 Lite: mai visto a questo prezzo

Un tablet in casa fa sempre comodo, si sa, ed è anche un ottimo regalo per Natale: tutti lo gradiscono e non è affatto detto che serva spendere cifre folli per comprarne uno. Certamente, quelli di buona marca e di fascia alta hanno un costo elevato, ma per fortuna esistono le offerte su Amazon.

Come quella attualmente in corso su Samsung Galaxy Tab A7 Lite, attuale modello di accesso alla gamma di tablet del produttore coreano che, però, per molti è già più che sufficiente per un uso domestico, compreso lo smart working di base, la lettura di libri e la visione di contenuti in streaming. Si tratta di un modello da 8,7 pollici di diagonale, quindi non va affatto escluso da chi ha esigenze di mobilità molto spinto: è comodo e leggero, si trasporta senza problemi in qualsiasi borza o zaino. Quanto costa? Di listino non poco, ma con l’offerta Amazon tutto cambia.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: caratteristiche tecniche

Il Galaxy Tab A7 Lite è un piccolo tablet da 8,7 pollici, con risoluzione 800×1.340 pixel. Si basa sul chip MediaTek Helio P22T, affiancato da 3 GB di RAM e 23 GB di memoria di archiviazione, oppure 4 GB di RAM e 64 GB di memoria.

Entrambi i modelli hanno una fotocamera posteriore da 8 MP, che può registrare video in Full HD a 30 frame per secondo, e una frontale da 2 MP per i selfie.

Buone le connessioni, con WiFi 5 e Bluetooth 5.0, mentre la porta USB, usata anche per la ricarica, è di tipo C. Ottima la batteria, per le dimensioni, il peso e il consumo di questo tablet Samsung: da 5.100 mAh.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Tab A7 Lite è di 169 euro per la versione 3/32 GB, di 199 euro per quella 4/64 GB. Al momento, però, su Amazon si compra con un cospicuo sconto.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32 GB costa infatti solo 128,9 euro (-40 euro, -23%), mentre Samsung Galaxy Tab A7 Lite 4/64 GB costa 169 euro (-30 euro, -15%). Si tratta dei prezzi più bassi mai visti su Amazon per questo tablet ed entrambi i prodotti sono venduti e spediti da Amazon.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – Versione 3/32 GB

Samsung Galaxy Tab A7 Lite – Versione 4/64 GB