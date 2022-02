Il nuovissimo tablet Samsung è già in offerta

Annunciato a fine dicembre 2021, arrivato in Italia a gennaio 2022, in sconto su Amazon a metà febbraio: è la rapidissima parabola di Galaxy Tab A8, il nuovissimo tablet economico di Samsung che, con l’offerta, diventa ancor più vantaggioso.

Dotato di display da 10,5 pollici, Galaxy Tab A8 è un tablet di piccole dimensioni e con una scheda tecnica ben studiata: caratteristiche tecniche di fascia bassa, infatti, si alternano a qualche chicca al fine di creare un prodotto decisamente azzeccato e focalizzato sull’utente che cerca un tablet per lo svago e l’uso domestico. Nessuna ricerca delle prestazioni pure, quindi, ma della qualità sì: il solito buon prodotto Samsung, adesso ad un prezzo inferiore di un quarto e che, a seconda della versione scelta, può anche scendere sotto i 200 euro.

Galaxy Tab A8: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet da 10,5 pollici con schermo LCD con risoluzione WUXGA (1.200×1.920 pixel, un po’ superiore al Full HD classico), per un rapporto di 16:10. Grazie all’alta risoluzione, ai quattro altoparlanti Dolby Atmos e alla presenza del jack per le cuffie il Galaxy Tab A8 è un’ottima scelta per l’intrattenimento domestico.

Il chip scelto da Samsung, cioè l’Unisoc Tiger T618, è d’altronde abbastanza potente per riprodurre i contenuti in streaming in HD senza alcun problema. Ad affiancarlo tre possibili configurazioni di memoria: 3/32 GB, 4/64 GB e 4/128 GB.

Due le fotocamere integrate: frontale da 5 MP e posteriore con autofocus da 8 MP. Non sono di qualità eccelsa, ma per le videochiamate e qualche scatto ogni tanto vanno più che bene. Interessantissima la batteria, da ben 7.000 mAh.

Come la maggior parte dei tablet sul mercato, anche Galaxy Tab A8 è disponibile in versione con il solo WiFi o anche con la scheda SIM telefonica (in questo caso è compatibile al massimo con le reti 4G).

Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab A8 ha un prezzo di listino che parte da 249,90 euro per la versione solo WiFi, con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, e arriva fino a 319,90 euro per la versione con SIM telefonica e 4/64 GB di memoria.

Al momento, però, ci sono diverse offerte Amazon che ci permettono di comprare questo tablet a prezzi molto più vantaggiosi. Ecco quelle con il prodotto venduto e spedito da Amazon, ma cliccando sui link potrete trovare anche offerte da parte di venditori terzi.

Samsung Galaxy Tab A8 – Versione 3/32 GB – WiFi

Samsung Galaxy Tab A8 – Versione 4/128 GB – WiFi