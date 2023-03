Samsung Galaxy Tab A8 LTE, su Amazon ha uno sconto pazzesco

La scelta di un tablet Android nel 2023 è agevolata dalla grande offerta di modelli disponibili, ma ostacolata dalla crescita generalizzata dei prezzi. Anche i modelli di fascia bassa, quelli per l’uso quotidiano a casa sul divano, per guardare film o serie TV, o al massimo per fare un po’ di smart working leggero, ormai iniziano a diventare davvero costosi. La soluzione è spulciare i listini e aspettare l’offerta giusta: quella su un tablet entry level, ma di un ottimo produttore. Un tablet come Samsung Galaxy A8 che, oggi, è in offerta su Amazon e costa molto meno.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE – Unisoc T618- Versione 4/64 GB

Samsung Galaxy Tab A8 LTE: caratteristiche tecniche

Samsung Tab A8 LTE è un tablet dalle dimensioni compatte, con schermo da 10,5 pollici. Misura 24×16 centimetri, per 6,9 millimetri di spessore, e pesa 508 grammi, grazie alla scocca in metallo, molto leggera.

Il processore a bordo del Samsung Tab A8 LTE è l’Unisoc T618, un chip a otto core con frequenza di 2 GHz ed è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili fino a 1 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display è di tipo LCD da 10,5 pollici con risoluzione WUXGA (1.200×1.920 pixel) e sulla parte anteriore, in una delle cornici lunghe, è collocata la fotocamera frontale da 5 MP. Si tratta di una posizione ideale per le videochiamate, che si possono fare tenendo il tablet in orizzontale. Sul retro dello chassis, invece, è stata posta la fotocamera posteriore da 8 MP.

Molto interessante il comparto audio, con quattro speaker, che è anche compatibile con il formato audio Dolby Atmos.

Grazie alla connessione LTE, cioè 4G, è possibile usare il tablet di Samsung per navigare su Internet anche lontani da una connessione WiFi: basterà inserire una normale scheda SIM per navigare da ovunque, anche in movimento. Non manca, comunque, il WiFi 5, né il Bluetooth 5.0.

Ci sono anche la porta per il jack da 3,5 mm e una USB 2.0 per la ricarica a 15W della batteria, che ha una capacità di 7.040 mAh.

Samsung Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab A8 LTE è il tablet migliore della famiglia entry level della gamma del produttore coreano, un dispositivo per tutti i giorni per chi non ha bisogno di grandi prestazioni, ma vuole comunque un prodotto di qualità e la tranquillità derivante dal marchio Samsung. Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 319,99 euro, che non sono pochi ma, d’altronde, i prodotti Samsung costano sempre di più della media. Per fortuna, però, grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo a 249,90 euro (-22%, -70 euro) e questo è davvero un ottimo prezzo.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE – Unisoc T618 – Versione 4/64 GB