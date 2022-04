Samsung Galaxy Tab A8: il prezzo del tablet adesso è crollato

Tra i diversi produttori di tablet Samsung è uno dei più apprezzati: i suoi Galaxy Tab S8 sono ai livelli degli iPad Pro, ma anche le altre gamme di fascia inferiore sono considerate migliori della media del mercato. E, infatti, i Samsung Galaxy Tab costano un bel po’.

La gamma Galaxy Tab A è la più economica del listino Samsung ma il modello più alto della famiglia, il Samsung Galaxy Tab A8, ha comunque un prezzo di partenza di quasi 250 euro. Per fortuna, però, questo proprio modello è oggi in offerta su Amazon con un cospicuo taglio del prezzo, che scende parecchio al di sotto dei 200 euro. Con lo sconto Galaxy Tab A8 diventa un tablet veramente interessante, anche in configurazione base: non è un modello ad alte prestazioni, chiaramente, ma per l’uso domestico è assolutamente adatto anche grazie ad un ottimo schermo ad alta risoluzione e ad una batteria molto capiente, che garantisce molte ore di uso intenso.

Galaxy Tab A8: caratteristiche tecniche

Galaxy Tab A8 è il modello “più alto" della serie “più bassa" di tablet Samsung. E’ un tablet con schermo LCD da 10,5 pollici con risoluzione WUXGA (1.920×1.200), dalle dimensioni compatte: 24×16 centimetri, per 6,9 millimetri di spessore.

Il processore utilizzato è un Unisoc T618 a otto core, con frequenza di 2 GHz. Tre le possibili configurazioni di memoria: 3/32 GB, 4/64 GB e 4/128 GB. Lo spazio di archiviazione è sempre espandibile, tramite schedina microSD, fino a 1 TB al massimo.

Interessante la parte audio, formata da quattro speaker e con compatibilità Dolby Atmos. L’unione dello schermo ad alta risoluzione e dell’audio a quattro altoparlanti rende il Galaxy Tab A8 un ottimo candidato al titolo di “tablet da divano ideale“: va benissimo per vedere film e serie TV, per giocare o per inviare le ultime email di lavoro.

La batteria è da 7.000 mAh, che sono molti per un tablet da 10 pollici (lo schermo è la componente che consuma di più), con ricarica a 15 watt, che invece sono pochi (ma è una scelta tecnica, ben nota, di Samsung).

Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile in versione solo WiFi o anche con slot per la SIM telefonica 4G.

Galaxy Tab A8: l’offerta Amazon

Samsung ha presentato il Galaxy Tab A8: a dicembre 2021, per poi portarlo sul mercato a inizio 2022 con un prezzo di listino, per la versione solo WiFi con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, pari a 249,90 euro. Non è poco ma è un Samsung, verrebbe da dire conoscendo i listini del colosso coreano.

Ma state tranquilli: non è quello il prezzo al quale potrete comprare oggi Samsung Galaxy Tab A8: su Amazon lo si prende con appena 175 euro (-74,90 euro, -30%). Decisamente più allettante.

Samsung Galaxy Tab A8 – Versione WiFi 3/32 GB